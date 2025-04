– Znalezienie chętnych do punktów jest już bardzo trudne. Poza tym, jeśli wszystkie porady będzie można uzyskać za darmo, to jak to wpłynie na mniejsze kancelarie? Gdzie zarobią młodzi prawnicy, zaczynający działalność w mniejszym mieście? Z pracy w punkcie się nie utrzyma przy tych stawkach, a skoro tak, to prędzej czy później odejdzie z zawodu, na czym straci także system NPP – wskazuje ekspert.

Krytyczne stanowisko w omawianej kwestii przedstawia też Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, największej organizacji pozarządowej obsługującej punkty NPP. Wskazuje, że choć oświadczenia to przestarzała forma, to jednak brak weryfikacji nie jest alternatywą. Rozwiązaniem mogłaby być weryfikacja po numerze PESEL, co przy okazji faktycznie rozwiązałoby dodatkowy problem klientów nadmiarowo korzystających ze świadczeń.

Porady zdalne – brak infrastruktury, potencjalny konflikt interesów

Przedstawiciele samorządów wskazują też, że przy poradach zdalnych ciężko wykluczyć konflikt interesów (bo np. dwie strony w tym samym sporze mogą dzwonić do tego samego punktu i nie ma możliwości tego zweryfikować).

– Porady przy użyciu środków komunikacji na odległość, w tym komunikacji elektronicznej, mają sens, ale powszechnie brakuje odpowiednich narzędzi w punktach. Nie ma bezpiecznego komunikatora, serwera, e-maili, oprogramowania do przekazywania dokumentów – mówi Marcin Kałużny.

– Proponowane rozwiązania, takie jak wprowadzenie możliwości świadczenia pomocy zdalnie – za pośrednictwem telefonu, komunikatorów czy internetu – stanowią realne ułatwienie dla obywateli, którzy z różnych powodów nie mogą osobiście stawić się w punkcie. Jest to krok w stronę większej dostępności pomocy prawnej, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wśród osób z ograniczeniami mobilności – chwali z kolei propozycję Damian Soboń, radca prawny, członek zarządu Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono.