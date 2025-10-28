Aktualizacja: 28.10.2025 07:48 Publikacja: 28.10.2025 07:37
We wtorek huragan Melissa uderzy w Jamajkę
Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają przed „katastrofalnymi i zagrażającymi życiu” skutkami nawiedzenia Jamajki przez huragan.
Huragan zaczął już zbierać śmiertelne żniwo na Jamajce i Karaibach – wiadomo o trzech ofiarach śmiertelnych załamania pogody na Jamajce oraz czterech zgonach na Haiti i Dominikanie.
Melissie towarzyszą podmuchy wiatru o sile ponad 280 km na godzinę. Huragan nadal przybiera na sile. Meteorolodzy podkreślają, że bardzo rzadko zdarza się, by huragan piątej kategorii uderzył w ląd – zazwyczaj, przed dotarciem do wybrzeża, huragan słabnie.
Dana Morris Dixon, jamajska minister informacji w rozmowie z BBC zapewniła, że rząd robi wszystko co może, by przygotować kraj na kataklizm, jakiego na Jamajce „nikt dotąd nie widział”. W niektórych miejscach spaść ma nawet ok. 1000 mm deszczu (dla porównania w Polsce średnia roczna suma opadów wynosi ok. 600 mm) co jest, jak przyznaje Dixon, niespotykaną ilością deszczu na Jamajce. Na dodatek huragan uderza w wyspę w okresie deszczowym. - Ziemia jest już mocno nasączona. Przyjęcie tak dużej ilości deszczu oznacza, że będziemy mieli do czynienia z podtopieniami, powodziami i osunięciami ziemi w rejonach górzystych – przestrzega.
Jamajska minister przypomina, że poprzedni huragan uderzył w Jamajkę 37 lat temu. Z kolei w 1981 roku uderzenie huraganu Gilbert w Jamajkę skutkowało śmiercią 49 osób na wyspie – Gilbert był huraganem trzeciego stopnia, a więc wyraźnie słabszym od Melissy. Dixon apeluje do mieszkańców kraju, by nie bagatelizować ostrzeżeń przed nadchodzącym kataklizmem. Na wyspie ma znajdować się 881 schronów dla mieszkańców, z których mogą oni swobodnie korzystać - zapewniła.
Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzega przed intensywnymi opadami na Jamajce, a także Kubie i Bahamach. Intensywne opady deszczu mogą wywołać w wielu miejscach osunięcia ziemi – podaje NHC.
Gwałtowne podmuchy wiatru mogą zrywać linie wysokiego napięcia wywołując przerwy w dostawach prądu. W wybrzeże Jamajki uderzyć mogą fale o wysokości do czterech metrów.
Premier Jamajki Andrew Holness zarządził obowiązkową ewakuację mieszkańców niżej położonych części kraju. Wszystkie szkoły na Jamajce przeszły w tryb nauki zdalnej. Nie działają dwa międzynarodowe lotniska znajdujące się na wyspie.
