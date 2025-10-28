Rzeczpospolita
Jamajka drży przed Melissą. Najsilniejszy w historii kraju huragan uderzy w wyspę

Melissa, huragan piątej kategorii, najpotężniejszy huragan na Ziemi w tym roku, we wtorek uderzy w wybrzeże Jamajki. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek nawiedził wyspę.

Publikacja: 28.10.2025 07:37

We wtorek huragan Melissa uderzy w Jamajkę

We wtorek huragan Melissa uderzy w Jamajkę

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają przed „katastrofalnymi i zagrażającymi życiu” skutkami nawiedzenia Jamajki przez huragan. 

Są już pierwsze ofiary śmiertelne huraganu Melissa na Karaibach

Huragan zaczął już zbierać śmiertelne żniwo na Jamajce i Karaibach – wiadomo o trzech ofiarach śmiertelnych załamania pogody na Jamajce oraz czterech zgonach na Haiti i Dominikanie. 

Melissie towarzyszą podmuchy wiatru o sile ponad 280 km na godzinę. Huragan nadal przybiera na sile. Meteorolodzy podkreślają, że bardzo rzadko zdarza się, by huragan piątej kategorii uderzył w ląd – zazwyczaj, przed dotarciem do wybrzeża, huragan słabnie. 

Dana Morris Dixon, jamajska minister informacji w rozmowie z BBC zapewniła, że rząd robi wszystko co może, by przygotować kraj na kataklizm, jakiego na Jamajce „nikt dotąd nie widział”. W niektórych miejscach spaść ma nawet ok. 1000 mm deszczu (dla porównania w Polsce średnia roczna suma opadów wynosi ok. 600 mm) co jest, jak przyznaje Dixon, niespotykaną ilością deszczu na Jamajce. Na dodatek huragan uderza w wyspę w okresie deszczowym. - Ziemia jest już mocno nasączona. Przyjęcie tak dużej ilości deszczu oznacza, że będziemy mieli do czynienia z podtopieniami, powodziami i osunięciami ziemi w rejonach górzystych – przestrzega. 

Jamajka: Premier zarządza obowiązkową ewakuację części mieszkańców kraju

Jamajska minister przypomina, że poprzedni huragan uderzył w Jamajkę 37 lat temu. Z kolei w 1981 roku uderzenie huraganu Gilbert w Jamajkę skutkowało śmiercią 49 osób na wyspie – Gilbert był huraganem trzeciego stopnia, a więc wyraźnie słabszym od Melissy. Dixon apeluje do mieszkańców kraju, by nie bagatelizować ostrzeżeń przed nadchodzącym kataklizmem. Na wyspie ma znajdować się 881 schronów dla mieszkańców, z których mogą oni swobodnie korzystać - zapewniła. 

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzega przed intensywnymi opadami na Jamajce, a także Kubie i Bahamach. Intensywne opady deszczu mogą wywołać w wielu miejscach osunięcia ziemi – podaje NHC. 

Gwałtowne podmuchy wiatru mogą zrywać linie wysokiego napięcia wywołując przerwy w dostawach prądu. W wybrzeże Jamajki uderzyć mogą fale o wysokości do czterech metrów. 

Premier Jamajki Andrew Holness zarządził obowiązkową ewakuację mieszkańców niżej położonych części kraju. Wszystkie szkoły na Jamajce przeszły w tryb nauki zdalnej. Nie działają dwa międzynarodowe lotniska znajdujące się na wyspie. 

Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Huragany Miejsca Regiony Ameryka Północna Ameryka Środkowa Jamajka

Są już pierwsze ofiary śmiertelne huraganu Melissa na Karaibach 

Są już pierwsze ofiary śmiertelne huraganu Melissa na Karaibach

