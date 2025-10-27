Rzeczpospolita
„Rzecz w tym”: w PiS nie ma klimatu stypy, ale też nie ma hurraoptymizmu

Dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc Polska” w Katowicach miała być początkiem nowego otwarcia w partii Jarosława Kaczyńskiego. Czy jednak rzeczywiście wyznaczyła nowy kurs, czy raczej pokazała, że PiS wciąż szuka nowych pomysłów po utracie władzy? O atmosferze, politycznych kalkulacjach i przyszłości prawicy Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanko z Rzeczpospolitej.

Publikacja: 27.10.2025 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

Konwencja, która odbyła się w październiku, zaskoczyła już samym terminem. – „Prawo i Sprawiedliwość lubi śpiewać piosenki, które już dobrze zna” – zauważa Kolanko, przypominając, że poprzednie edycje odbywały się w tym samym miejscu w latach 2015 i 2019. Tym razem jednak partia zaczyna pracę programową znacznie wcześniej, szykując się na „długi marsz ku wyborom 2027 r.”.

Atmosfera w Katowicach była inna niż dekadę temu. – „Nie powiedziałbym, że to klimat stypy, ale też nie ma hurraoptymizmu” – mówi dziennikarz. Choć PiS nie straciło wiary we własny powrót do władzy, widać było świadomość realnych zagrożeń: od silnej i stabilnej koalicji rządzącej, po konkurencję z prawej strony – Konfederację i środowisko Grzegorza Brauna.

Kaczyński zapowiada objazd gmin. I dalsze prace nad programem
Polityka
PiS w Katowicach zaczął szyć swój program. Od AI Tax po bon mieszkaniowy

Wewnętrzne tarcia i poszukiwanie kierunku

Partia Kaczyńskiego – jak podkreśla rozmówca – dziś „nie jest ani spójna, ani nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku iść”. W Katowicach ścierały się różne wizje: wolnościowa, reprezentowana przez ludzi Przemysława Czarnka i Zbigniewa Ziobry, oraz centrowa, bliższa Mateuszowi Morawieckiemu. Sam prezes – „nie rozstrzygnął tego sporu”, co pozostawia wrażenie zawieszenia.

Zaskoczeniem dla uczestników było pojawienie się kilku dawno niewidzianych postaci. – „W jednym z paneli pojawił się Adam Hofman, były rzecznik PiS, dziś lobbysta” – relacjonuje Kolanko. Równie dyskutowane było wystąpienie Jacka Kurskiego, który wziął udział w panelu o reformie mediów publicznych. – „PiS uznał, że lepiej pokazać przekrój poglądów, nawet jeśli to kontrowersyjne” – dodaje gość podcastu.

Premier RP, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Ja
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Wartości, suwerenność i strach. Jak Tusk i Kaczyński wciąż niepodzielnie rządzą polityczną wyobraźnią

Mobilizacja, nowe twarze, a może „partia prezydencka”?

Jednym z wyraźnych sygnałów płynących z Katowic była mobilizacja struktur terenowych. – „Prezes wyznaczył cel: objazd wszystkich 2,5 tysiąca gmin w Polsce” – mówi Kolanko. To ogromne przedsięwzięcie, które ma wzmocnić kontakt z wyborcami i pokazać, że PiS „słucha ludzi” – coś, co zdaniem dziennikarza zawsze było częścią DNA tej partii.

Nie zabrakło też tematów przyszłościowych. Coraz częściej pada nazwisko Pawła Szefernakera – bliskiego współpracownika prezydenta Karola Nawrockiego. – „Beata Szydło nazwała go naszym politycznym dzieckiem” – przytacza Kolanko. Czy to właśnie on stanie się twarzą nowej generacji prawicy? – „To osoba turboperspektywiczna, ale na razie Kaczyński trzyma się mocno” – ocenia.

Pytany o tzw. „partię prezydencką”, Kolanko pozostaje sceptyczny. – „Nie wierzę w partię prezydencką, bo kalendarz nie sprzyja Karolowi Nawrockiemu. Czas działa raczej przeciwko niemu” – wyjaśnia. Mimo to, w kuluarach widać rosnący wpływ środowiska prezydenckiego, szczególnie wokół Szefernakera i jego współpracowników.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w trakcie drugiego dnia konwencji Prawa i Sprawied
Komentarze
Bogusław Chrabota: Jarosław Kaczyński chce ludzi od Grzegorza Brauna

Konfederacja, Tusk i „pączkowanie” sceny politycznej

Jednym z wątków konwencji była też relacja z Konfederacją. – „Pomysł na zwycięstwo PiS będzie miksem – trochę przyciągania, trochę rywalizacji” – tłumaczy Kolanko. Wskazuje przy tym, że niektóre propozycje PiS – jak bon mieszkaniowy czy raport „AI Tax” autorstwa Jacka Sasina i Janusza Kowalskiego – to wyraźny ukłon w stronę przedsiębiorców i wyborców bardziej wolnorynkowych.

A jak na ten kongres zareagował Donald Tusk? – „Odpowiedzią jest konsolidacja” – mówi Kolanko. Szef rządu ogłosił po weekendzie odnowienie think tanku Instytut Obywatelski i kolejne działania wzmacniające struktury Platformy. – „Tusk wie, że jego elektorat oczekuje rozliczeń PiS, więc to będzie jeden z głównych frontów tej politycznej rywalizacji” – dodaje.

Zdaniem gościa, zarówno obóz rządzący, jak i opozycja już myślą o wyborach 2027 r.. – „To moment reorganizacji. Pączkują nowe pomysły, nowe byty, choć nie wiadomo jeszcze po której stronie sceny politycznej zakwitną” – podsumowuje Kolanko.

Źródło: rp.pl

