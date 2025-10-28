Aktualizacja: 28.10.2025 09:21 Publikacja: 28.10.2025 08:22
Lotniskowiec Fujian
Foto: Ding Ziyu/China Ministry of National Defense
Według byłego kapitana US Navy Carla Schustera oraz byłego pilota pokładowego Keitha Stewarta, konstrukcja pokładu startowego Fujiana utrudnia jednoczesne starty i lądowania.
– Zdolność operacyjna Fujiana to około 60 proc. tego, co potrafią okręty klasy Nimitz – ocenił Schuster w rozmowie z CNN.
Po analizie zdjęć satelitarnych i nagrań wyemitowanych przez chińską telewizję państwową eksperci wskazali, że dwie katapulty startowe umieszczono zbyt blisko osi lądowania. W efekcie lądujące samoloty – J-15 lub J-35 – muszą toczyć się przez katapulty, tymczasowo blokując ich użycie.
Fujian jest pierwszym chińskim lotniskowcem z katapultami elektromagnetycznymi, pozwalającymi samolotom startować z pełnym uzbrojeniem i zapasem paliwa. Dotąd chińskie jednostki Liaoning i Shandong korzystały ze wznoszących się ramp wymagających startu przy użyciu własnej mocy silników.
Nowe rozwiązanie miało zbliżyć chińską flotę do poziomu amerykańskiego USS Gerald R. Ford, lecz – jak podkreślają eksperci – układ pokładu Fujiana jest nieefektywny. Kąt lądowania wynosi zaledwie 6 stopni od osi okrętu, wobec 9 stopni na amerykańskich jednostkach, co ogranicza przestrzeń między pasem lądowania a katapultami. Dodatkowo dłuższy pas lądowania sprawia, że zajmuje on miejsce przeznaczone do ustawiania samolotów do startu.
Zarówno Schuster, jak i Stewart zauważają, że katapulty Fujiana są dłuższe niż na okrętach klasy Nimitz, a układ wind i ścieżek ruchu samolotów zwiększa ryzyko kolizji na pokładzie. – Jedynym rozwiązaniem jest spowolnienie tempa operacji, by uniknąć wypadków – twierdzą byli oficerowie. Stewart przypomina, że loty z pokładów lotniskowców należą do najbardziej ryzykownych operacji wojskowych. – „Wszystkie przepisy dotyczące operacji na lotniskowcach są pisane krwią” – mówi, dodając, że wypadki podczas startów i lądowań są nieuniknionym elementem szkolenia.
Pod rządami Xi Jinpinga Chiny budują największą marynarkę wojenną świata, jednak pod względem lotniskowców wciąż pozostają daleko za Stanami Zjednoczonymi. USA mają obecnie 11 aktywnych lotniskowców, podczas gdy Chiny – z Fujianem wchodzącym do służby – zaledwie trzy.
Fujian, o wyporności ok. 80 tys. ton, jest największym chińskim okrętem wojennym i najbardziej zbliżony do amerykańskich jednostek klasy Nimitz (97 tys. ton). Dla porównania Liaoning i Shandong ważą po 60–70 tys. ton.
Ze zdjęć satelitarnych z końca września wynika, że Fujian cumował na wyspie Hainan, w północnej części Morza Południowochińskiego. Tam ma odbyć się ceremonia jego wcielenia do służby. W tym samym czasie najstarszy amerykański lotniskowiec – USS Nimitz, w służbie od 1975 roku – wszedł na Morze Południowochińskie w ostatniej misji przed planowanym wycofaniem w przyszłym roku.
Ruchy obu okrętów zbiegają się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w regionie Azji i Pacyfiku, obejmującą Malezję, Japonię i Koreę Południową.
Media państwowe w Chinach przedstawiają Fujiana jako symbol nowoczesności. – Chiny stają się potęgą lotniskowcową, a nasze jednostki i samoloty osiągają światowy poziom – mówił ekspert wojskowy Zhang Junshe w „Global Times”.
Jednak Schuster uważa, że Fujian to dopiero etap przejściowy, a następny chiński lotniskowiec, oznaczony jako typ 004, ma w pełni wykorzystać doświadczenia z tej konstrukcji.
– Chińczycy „nie wiedzą, czego nie wiedzą” o operacjach lotniskowcowych – komentuje Stewart. – To doświadczenie można zdobyć tylko praktyką, w różnych warunkach i podczas trudnych lotów nocnych, gdy pogoda jest zła, a paliwa coraz mniej – dodaje.
