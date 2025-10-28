Rzeczpospolita
Dzieli je 50 lat różnicy. W czym nowy chiński lotniskowiec ustępuje amerykańskiemu okrętowi?

Chiński lotniskowiec Fujian, mimo nowoczesnej konstrukcji i systemu katapult elektromagnetycznych, może prowadzić operacje lotnicze z wydajnością zaledwie 60 proc. amerykańskich okrętów klasy Nimitz – twierdzą byli oficerowie marynarki wojennej USA. Ich zdaniem to istotne ograniczenie dla jednostki, która miała zrewolucjonizować chińską flotę.

Publikacja: 28.10.2025 08:22

Dzieli je 50 lat różnicy. W czym nowy chiński lotniskowiec ustępuje amerykańskiemu okrętowi?

Lotniskowiec Fujian

Foto: Ding Ziyu/China Ministry of National Defense

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego wydajność chińskiego lotniskowca Fujian odbiega od amerykańskich okrętów klasy Nimitz?
  • Jakie konstrukcyjne ograniczenia wpływają na operacyjność lotniskowca Fujian?
  • Jaki jest obecny stosunek liczbowy i jakościowy lotniskowców Chin do Stanów Zjednoczonych?

Według byłego kapitana US Navy Carla Schustera oraz byłego pilota pokładowego Keitha Stewarta, konstrukcja pokładu startowego Fujiana utrudnia jednoczesne starty i lądowania.  

– Zdolność operacyjna Fujiana to około 60 proc. tego, co potrafią okręty klasy Nimitz – ocenił Schuster w rozmowie z CNN.

Po analizie zdjęć satelitarnych i nagrań wyemitowanych przez chińską telewizję państwową eksperci wskazali, że dwie katapulty startowe umieszczono zbyt blisko osi lądowania. W efekcie lądujące samoloty – J-15 lub J-35 – muszą toczyć się przez katapulty, tymczasowo blokując ich użycie.

Katapulty elektromagnetyczne na chińskim lotniskowcu – postęp z ograniczeniami

Fujian jest pierwszym chińskim lotniskowcem z katapultami elektromagnetycznymi, pozwalającymi samolotom startować z pełnym uzbrojeniem i zapasem paliwa. Dotąd chińskie jednostki Liaoning i Shandong korzystały ze wznoszących się ramp wymagających startu przy użyciu własnej mocy silników.

Nowe rozwiązanie miało zbliżyć chińską flotę do poziomu amerykańskiego USS Gerald R. Ford, lecz – jak podkreślają eksperci – układ pokładu Fujiana jest nieefektywny. Kąt lądowania wynosi zaledwie 6 stopni od osi okrętu, wobec 9 stopni na amerykańskich jednostkach, co ogranicza przestrzeń między pasem lądowania a katapultami. Dodatkowo dłuższy pas lądowania sprawia, że zajmuje on miejsce przeznaczone do ustawiania samolotów do startu.

Zarówno Schuster, jak i Stewart zauważają, że katapulty Fujiana są dłuższe niż na okrętach klasy Nimitz, a układ wind i ścieżek ruchu samolotów zwiększa ryzyko kolizji na pokładzie. – Jedynym rozwiązaniem jest spowolnienie tempa operacji, by uniknąć wypadków – twierdzą byli oficerowie. Stewart przypomina, że loty z pokładów lotniskowców należą do najbardziej ryzykownych operacji wojskowych. – „Wszystkie przepisy dotyczące operacji na lotniskowcach są pisane krwią” – mówi, dodając, że wypadki podczas startów i lądowań są nieuniknionym elementem szkolenia.

Czytaj więcej

USS „Nimitz”
Konflikty zbrojne
Dwa wypadki w ciągu pół godziny. Z lotniskowca USS „Nimitz” spadł śmigłowiec, potem rozbił się myśliwiec

USA wciąż z przewagą nad Chinami w liczbie i doświadczeniu

Pod rządami Xi Jinpinga Chiny budują największą marynarkę wojenną świata, jednak pod względem lotniskowców wciąż pozostają daleko za Stanami Zjednoczonymi. USA mają obecnie 11 aktywnych lotniskowców, podczas gdy Chiny – z Fujianem wchodzącym do służby – zaledwie trzy.

Fujian, o wyporności ok. 80 tys. ton, jest największym chińskim okrętem wojennym i najbardziej zbliżony do amerykańskich jednostek klasy Nimitz (97 tys. ton). Dla porównania Liaoning i Shandong ważą po 60–70 tys. ton.

Lotniskowiec Fujian gotowy do służby w Morzu Południowochińskim

Ze zdjęć satelitarnych z końca września wynika, że Fujian cumował na wyspie Hainan, w północnej części Morza Południowochińskiego. Tam ma odbyć się ceremonia jego wcielenia do służby. W tym samym czasie najstarszy amerykański lotniskowiec – USS Nimitz, w służbie od 1975 roku – wszedł na Morze Południowochińskie w ostatniej misji przed planowanym wycofaniem w przyszłym roku.

Ruchy obu okrętów zbiegają się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w regionie Azji i Pacyfiku, obejmującą Malezję, Japonię i Koreę Południową.

Czytaj więcej

Amerykańska flota zarejestrowała niezydentyfikowane obiekty poruszające się pod wodą. Na zdjęciu: ok
Technologie
Tajemnicze obiekty w oceanie. Marynarka USA: „To nie nasza technologia”

Chińska propaganda chwali Fujiana

Media państwowe w Chinach przedstawiają Fujiana jako symbol nowoczesności. – Chiny stają się potęgą lotniskowcową, a nasze jednostki i samoloty osiągają światowy poziom – mówił ekspert wojskowy Zhang Junshe w „Global Times”.

Jednak Schuster uważa, że Fujian to dopiero etap przejściowy, a następny chiński lotniskowiec, oznaczony jako typ 004, ma w pełni wykorzystać doświadczenia z tej konstrukcji.

– Chińczycy „nie wiedzą, czego nie wiedzą” o operacjach lotniskowcowych – komentuje Stewart. – To doświadczenie można zdobyć tylko praktyką, w różnych warunkach i podczas trudnych lotów nocnych, gdy pogoda jest zła, a paliwa coraz mniej – dodaje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Regiony Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone

Z tego artykułu się dowiesz:

– Zdolność operacyjna Fujiana to około 60 proc. tego, co potrafią okręty klasy Nimitz – ocenił Schuster w rozmowie z CNN.

