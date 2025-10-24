Chodziło o karę w wysokości 159 176 zł, jaką Prezes UODO nałożył na sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych i nie powiadomienie osoby nim dotkniętej. Naruszenie dotyczyło wysyłki maila z niezaszyfrowanym załącznikiem z ofertą ubezpieczeniową. W załączniku były dane osobowe (m.in. imię, nazwisko oraz numer PESEL) i informacje finansowe dotyczące innej osoby. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po skardze ubezpieczyciela, uchylił decyzję Prezesa UODO. NSA jednak nakazał WSA ponownie rozpatrzyć sprawę i – co istotne – wskazał czym ma się kierować.

Dlaczego sąd uchylił karę dla Ergo Hestia SA?

WSA uznał, że chociaż naruszenie dotyczyło danych tylko jednej osoby i tylko jednej osobie zostały one omyłkowo udostępnione, to jednak incydent wymagał zgłoszenia do Prezesa UODO. Charakter i rodzaj udostępnionych danych w dużym stopniu umożliwiał bowiem ustalenie tożsamości osoby, której dane były w mailu.

Jednocześnie WSA stwierdził , że PUODO nie wyjaśnił dostatecznie w uzasadnieniu decyzji dlaczego przyjął, że spółka Ergo Hestia naruszyła art. 34 ust.1 RODO. PUODO tłumaczy, że naruszenie ochrony danych osobowych mogło powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zdaniem WSA, Prezes UODO nie wykazał przekonująco, że w praktyce możliwe są zdarzenia mogące powodować doniosłe negatywne konsekwencji dla osób, których dane dotyczą. Tymczasem Prezes UODO wskazywał na możliwość legalnego zaciągania zobowiązań wyłącznie na podstawie danych obejmujących imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejscowość i kod pocztowy, oraz że pozwala to na uzyskanie dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i na wgląd do danych o stanie zdrowia osoby dotkniętej naruszeniem.

Prezes UODO wniósł skargę kasacyjną na ten wyrok. Zarzucił WSA błędną wykładnię przepisu art. 34 RODO, polegającą na pominięciu, że czynnikiem, który należy brać pod uwagę, przy analizie ryzyka jest również waga/skutek dla osób fizycznych, a nie tylko prawdopodobieństwo.