Nie chcemy stawiać tezy, że podatnicy są nieuczciwi. Wręcz przeciwnie, wychodzimy z założenia, że zdecydowana większość działa zgodnie z prawem, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Naszym celem jest rozpoczęcie szerszej dyskusji o moralności podatkowej, rozumianej jako wewnętrzna motywacja do płacenia podatków. Chcemy pokazać, że warto to robić – nie tylko z obowiązku, ale także z przekonania. Zdajemy sobie sprawę, że nieufność wobec instytucji państwowych ma głębokie historyczne korzenie. Jednak zależy nam na tym, by państwo nie było postrzegane jako przeciwnik.
Przepisy podatkowe rzeczywiście bywają złożone, dlatego rozumiemy, że przedsiębiorcy czasem stają przed trudnymi decyzjami. Zależy nam, aby podatnicy, działając zgodnie z przepisami, wiedzieli, że działają też w swoim najlepiej pojętym interesie. Chcemy budować u nich coraz większą świadomość, jak ważną rolę pełnią podatki w funkcjonowaniu państwa. Wiemy, że wzrost odpowiedzialności podatkowej naturalnie przekłada się na większą uczciwość i przejrzystość rozliczeń.
Nie chcę odnosić się do konkretnych przypadków, bo każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy. Liczymy jednak na to, że przedsiębiorcy, rozliczając podatki, kierują się nie tylko literą prawa, lecz także poczuciem odpowiedzialności za wspólne finanse publiczne. Widzimy, że coraz więcej osób tak postępuje i chcemy dalej wzmacniać ten pozytywny trend.
Zdecydowanie tak. Moralność podatkowa to zobowiązanie, które dotyczy obu stron – zarówno podatników, jak i administracji skarbowej. Jako urzędnicy mamy obowiązek działać w sposób transparentny, rzetelny i zgodny z zasadami. Budowanie wzajemnego zaufania jest dla nas priorytetem. Dlatego wprowadziliśmy szereg usprawnień w obsłudze klienta, rozwijamy kanały komunikacji, udostępniamy intuicyjne narzędzia, które ułatwiają podatnikom wywiązywanie się z obowiązków. Efekty tych działań już są widoczne – z badań satysfakcji wynika, że ponad 90 proc. podatników pozytywnie ocenia kontakt z administracją skarbową. To dla nas duże zobowiązanie i jednocześnie motywacja do dalszej pracy.
Zdecydowanie stawiamy na podejście partnerskie, a nie restrykcyjne – i widzimy, że to przynosi najlepsze efekty. Potwierdzają to również doświadczenia innych krajów. Zależy nam na tym, żeby płacenie podatków było jak najmniej uciążliwe. A poziom zaufania do państwa był na tyle wysoki, żeby podatnicy nie szukali sposobów na obchodzenie przepisów, tylko mieli przekonanie, że warto płacić podatki – bo to inwestycja we wspólne dobro. Chcemy, aby nasze społeczeństwo miało tego coraz większą świadomość.
