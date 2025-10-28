W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Kontrowersyjna sprzedaż działki pod CPK

Jak ujawniła Wirtualna Polska, tuż przed zmianą rządu Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż 160 ha ziemi przeznaczonej pod budowę CPK. Działkę kupił Piotr Wielgomas, wiceprezes Dawtony. Teraz państwowa spółka będzie musiała odkupić teren od prywatnego właściciela, prawdopodobnie za znacznie wyższą cenę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił dwóch posłów, w tym byłego ministra Roberta Telusa. Sprawą ma się zająć prokuratura.

Polska potęgą w produkcji zniczy

Polska wyeksportowała w 2024 roku znicze o wartości 727 mln euro, zajmując pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie – tuż za Chinami. Największym odbiorcą są Niemcy i Holandia. Eksperci ostrzegają jednak, że dynamicznie rosnąca konkurencja z Wietnamu może zagrozić polskiej dominacji w tym segmencie.

Chiński przemysł zyskuje na interwencji władz

Po miesiącach spadków zyski chińskiego sektora przemysłowego wzrosły we wrześniu o ponad 21% rok do roku – to najlepszy wynik od dwóch lat. Decyzja Komunistycznej Partii Chin o ograniczeniu mocy produkcyjnych i podniesieniu marż przynosi efekty. To dobry sygnał dla globalnych rynków i handlu.

WIG bije rekordy dzięki Orlenowi i KGHM

Indeks WIG wspiął się na nowe szczyty, napędzany wzrostami KGHM i Orlenu. Banki wciąż odbudowują się po planach podwyżki CIT, ale eksperci wskazują, że najbliższe dni będą kluczowe. Rynek czeka na decyzję FED i spotkanie prezydentów USA i Chin, które mogą wpłynąć na kierunek globalnych rynków.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie