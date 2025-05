Trzydzieści dni bez urzędówek. Prawnicy szykują protest

Czy jest szansa na skoordynowany protest samorządów prawniczych w całym kraju?

Podobny projekt uchwały złożył adwokat Robert Pogorzelski. Nie było w nim jednak powyższych ograniczeń co do podjęcia protestu. W projekcie tym znalazł się też dodatkowy postulat – aby stawki za sprawy z urzędu powiązać z minimalnym wynagrodzeniem, tak by wynosiły nie mniej niż 60 proc. tej kwoty. Przyjęto go w odrębnej uchwale.

– Myśl szerszego protestu jest słuszna, i faktycznie byłby on skuteczniejszy. Natomiast wydaje mi się, że za dużo warunków musi zostać spełnionych, by do niego w ogóle doszło – mówi Robert Pogorzelski.

– Kwestia tzw. urzędówek jest dla samorządu, ale też obywateli tematem ważnym i zbyt długo niezałatwionym. Od lat bierzemy udział w dyskusji, zarówno na temat stawek, jak i całego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dostrzegamy wprowadzone przez ministerstwo zmiany, ale to stanowczo za mało, jeśli chodzi o adekwatność wynagrodzenia do wykonywanej pracy w różnej kategorii spraw. Nie rozmawialiśmy jednak w samorządzie o jakiejś formie protestu – zaznacza z kolei Anna Sękowska, dziekan warszawskiej izby radcowskiej.

Dodaje przy tym, że najbliższą okazją do rozmowy w sprawie urzędówek jest odbywające się w przyszłym tygodniu posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.