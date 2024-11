Jak wzrosną stawki dla adwokatów i radców prawnych

Nowa regulacja opłat dla pełnomocników procesowych dotyczy 11 z ogółem 100 kategorii spraw. Jak informowaliśmy niedawno na łamach rp.pl, minister sprawiedliwości zdecydował się podnieść stawki o 100 proc. w następujących kategoriach spraw: o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka oraz o stwierdzenie nabycia spadku, a także inne roszczenia niemajątkowe, jak również o demoralizację – wzrost z obecnych 120 zł do 240 zł. Jeszcze niższe były stawki w sprawach ze skargi na czynności komornika – wzrosną one z 80 zł do 160 zł.

Podwyżka obejmie też inne kategorie. W sprawach o nawiązanie umowy o pracę uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, a także o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym – gdzie aktualnie opłata wynosi 180 zł – zostanie ona podniesiona do 360 zł. W sprawach zaś o opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty, wzrost nastąpi z obecnych 240 zł do 480 zł.

Wzrost obejmie też sprawy, w których stawka już dziś wynosi 360 zł – o czyn karalny nieletniego (a także tych, które dotyczą zarówno czynu karalnego, jak i demoralizacji). Podwyżka także w tym wypadku wyniesie 100 proc. – tj. do 720 zł.