Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do płatności bezgotówkowych. Są one wygodne i szybkie. Dlatego, kiedy wyjeżdżamy za granicę, automatycznie wyjmujemy kartę czy telefon. Niestety, jeśli wybierzesz niewłaściwą kartę, może Cię to sporo kosztować.