Turysta, który bilet zakupi i będzie poruszał się po płatnym odcinku parku – tu po kładce – będzie mógł skorzystać z infrastruktury parku, ale na takich samych zasadach jak ten, który biletu nie zakupi bądź który jest zwolniony z opłat. Towary i usługi zakupione dla inwestycji będą więc służyły wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. działalności statutowej. W konsekwencji zdaniem fiskusa park nie będzie miał prawo do odliczenia VAT od modernizacji ścieżki.

Instytucja poszła do sądu i wygrała. Białostocki WSA uznał, że parkowi narodowemu będzie jednak przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z transakcji związanych z planowaną modernizacją ścieżki. A to dlatego, że w jego ocenie kładka będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Sąd zauważył, że obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Z przepisów wynika jednak, że nadrzędnym zadaniem parku narodowego jest ochrona przyrody, natomiast udostępnianie obszaru parku można uznać co najwyżej za cel poboczny. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej, jak i pobieranie opłat za wstęp na teren parku narodowego są przewidziane jedynie jako możliwość. Niemniej w ocenie WSA w działalności parku narodowego można wyróżnić dwie zasadnicze sfery funkcjonowania, tzn. ochronę przyrody i prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej, z uwzględnieniem ewentualnej działalności gospodarczej.

Czy park narodowy może odliczyć VAT od inwestycji dla turystów?

Sąd za chybione uznał oddzielenie przez fiskusa działalności gospodarczej od działalności statutowej. Park narodowy prowadzi bowiem samodzielną gospodarkę finansową i uzyskuje różnego rodzaju przychody właśnie w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Nie sposób zatem oddzielić sfery ochrony przyrody od prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli park narodowy decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, to czyni to również po to, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie parku narodowego, nastawione na ochronę przyrody.