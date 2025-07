Kara to efekt postępowania wszczętego pod koniec 2023 roku wobec Scott Sportech Polska. Spółka jest m.in. wyłącznym dystrybutorem popularnej marki rowerów Scott. Są one sprzedawane przez niezależnych dealerów.

„Konsumenci mają prawo do swobodnego wyboru ofert”

Zastrzeżenia Prezesa UOKiK wzbudziły ustalenia, że spółka zabraniała dealerom sprzedaży rowerów przez internet. Mogli oni co prawda zamieszczać oferty na swoich stronach, jednak kiedy potencjalny klient chciał dokonać zakupu przez internet, miał być nakłaniany do szukania odpowiedniego sklepu stacjonarnego.

Jak wskazuje UOKiK, blokada handlu online sprawiła, że dealerzy nie musieli konkurować z innymi sprzedawcami w całym kraju, bo ich działalność w praktyce sprowadzała się do klientów z najbliższej okolicy. Możliwość rywalizacji ceną i zakresem oferty została znacznie ograniczona. Co więcej, zakaz był przestrzegany nie tylko z obawy przed reakcją dystrybutora – dealerzy sami informowali spółkę o przypadkach naruszeń, wzmacniając utrwalony podział rynku.

– Zakaz sprzedaży internetowej to nie strategia biznesowa – to forma zamykania rynku i wykluczania konkurencji. Konsumenci mają prawo do swobodnego wyboru ofert, niezależnie od tego, czy kupują rower w sklepie stacjonarnym, czy przez internet – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Uznał on, iż spółka złamała prawo – zarówno polskie, jak i unijne – ograniczając konkurencję i utrudniając klientom dostęp do oferty.