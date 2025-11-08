Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Koniec imperialnej Rosji. Francja przejrzała na oczy

Gośćmi dziewiętnastego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli Marcin Giełzak z podcastu „Dwie lewe ręce” oraz dr Bartłomiej Krzysztan z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Publikacja: 08.11.2025 20:00

Mateusz Grzeszczuk

W pierwszej części odcinka rozmawiamy o francuskich relacjach z Rosją, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. W drugiej części przyglądamy się procesowi wychodzenia Rosji z Kaukazu i temu, jak zmienia to układ sił w regionie. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rosyjscy poborowi powołani do służby wojskowej ustawiają się w szeregu przed wyjazdem do garnizonów
Konflikty zbrojne
Niemiecki generał Alexander Sollfrank: Rosja w każdej chwili może rozpocząć ograniczony atak na NATO

Francja i Rosja, między fascynacją a rywalizacją 

Zarówno historia, jak i współczesność relacji francusko-rosyjskich to nieustanna gra między pragmatyzmem a fascynacją, między zimnym rachunkiem interesów a romantycznym mitem „rosyjskiej duszy”. Francuzi wielokrotnie spoglądali na Rosję z mieszaniną ciekawości i podziwu, jako na kraj egzotyczny, duchowo głęboki, stanowiący przeciwieństwo racjonalnego Zachodu. Dla części francuskich intelektualistów, zwłaszcza w XX wieku, Moskwa była alternatywą dla kapitalizmu amerykańskiego, miejscem, gdzie widziano możliwość narodzin nowego ładu społecznego i moralnego. Jednak, jak przypomina Marcin Giełzak, to zauroczenie rzadko przekładało się na realne decyzje polityczne. Francuscy przywódcy, od de Gaulle’a po Mitterranda, kierowali się przede wszystkim realpolitik – chłodną kalkulacją, a nie emocjami. Ich stosunek do Rosji był zawsze funkcją interesu narodowego, nie sentymentu. Tam, gdzie współpraca z Moskwą mogła dać przewagę lub wzmocnić francuską pozycję wobec Waszyngtonu i Berlina, tam była podejmowana. Gdy stawała się ciężarem, potrafiono ją równie szybko porzucić. 

Czytaj więcej

Po włamaniu do Luwru wzmocniono środki bezpieczeństwa we wszystkich kluczowych instytucjach kultury
Przestępczość
Zatrzymani w sprawie włamania do Luwru przyznali się do „częściowego udziału” w napadzie

Dziś ta logika wraca, ale w zupełnie nowych realiach. Francja, która przez dekady dystansowała się od twardej polityki antyrosyjskiej, stała się jednym z kluczowych filarów wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Zmiana, jak zauważa Giełzak, dokonała się niemal wbrew intencjom samego Emmanuela Macrona, który jeszcze w 2017 r. mówił o „resecie z Rosją”. Wojna w Ukrainie i kryzys zaufania do Stanów Zjednoczonych wymusiły jednak na Paryżu redefinicję pojęcia „autonomii strategicznej”. Francja zaczęła szukać nowego pola manewru, nie przeciwko Europie, ale w jej ramach.

Reklama
Reklama

Moskwa poza Kaukazem 

Kaukaz to nie tylko pasmo górskie między Morzem Czarnym a Kaspijskim, ale symboliczny węzeł świata, przestrzeń, w której ścierają się wpływy mocarstw, religii i cywilizacji. Od wieków był poligonem imperialnych interesów, laboratorium geopolityki, gdzie testowano granice imperiów i lojalności ludów.

Czytaj więcej

Władimir Putin ma przewagę nad Europą jeśli chodzi o liczebność wojsk lądowych
Konflikty zbrojne
Czy Europa może pokonać Rosję? Jest nowy raport

Politycznie przyzwyczailiśmy się do opisu Kaukazu przez pryzmat tego, jak został skonstruowany przez Rosjan – najpierw w czasach Cesarstwa, potem w Związku Sowieckim. Dziś te porządki się sypią, bo Rosja, choć niechcący, zaczyna się z regionu wycofywać, – mówił dr Bartłomiej Krzysztan. 

Dziś, gdy uwaga Kremla skupia się na wojnie w Ukrainie, Kaukaz przechodzi kolejną fazę głębokiej transformacji. Armenia, długo uzależniona od rosyjskiego parasola bezpieczeństwa, coraz śmielej spogląda w stronę Zachodu. Gruzja, mimo wewnętrznych turbulencji, wciąż rozgrywa napięcie między europejską aspiracją a rosyjskim naciskiem. Azerbejdżan, zwycięzca wojny o Górski Karabach, umacnia się dzięki sojuszowi z Turcją i balansowaniu między Rosją, Chinami i Zachodem. Tymczasem sama Moskwa, choć formalnie wciąż obecna w regionie, bazami wojskowymi, służbami i siecią zależności gospodarczych – traci to, co najważniejsze: monopol narracyjny i zdolność kształtowania politycznej przyszłości regionu. Jej wpływy topnieją nie przez decyzję, lecz przez bezwład, zmęczenie imperium i niezdolność do utrzymania jednocześnie frontu na Ukrainie oraz pozycji hegemona na Kaukazie. 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Europa Francja Rosja Kaukaz geopolityka

W pierwszej części odcinka rozmawiamy o francuskich relacjach z Rosją, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. W drugiej części przyglądamy się procesowi wychodzenia Rosji z Kaukazu i temu, jak zmienia to układ sił w regionie. 

Francja i Rosja, między fascynacją a rywalizacją 

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1354
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1354
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1353
Ukraiński operator drona
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1352
Prof. Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, poseł KO
Świat
„Patrzmy na czyny, a nie tylko na słowa”. Paweł Kowal o Trumpie, Polsce i ryzyku wojny kognitywnej
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1351
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama