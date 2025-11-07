Niemiecki generał Alexander Sollfrank: Rosja w każdej chwili może rozpocząć ograniczony atak na NATO

– Rosja ma możliwość przeprowadzenia ograniczonego ataku na terytorium NATO w każdej chwili, ale decyzja o podjęciu działań będzie zależeć od postawy zachodnich sojuszników – ostrzegł wysoki rangą niemiecki wojskowy.

Gen. Sollfrank ostrzegł, że po takim „ograniczonym ataku” Rosja może rozpocząć znacznie większą ofensywę już w 2029 r. Zauważył, że Moskwa intensywnie się zbroi w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

Gen. Alexander Sollfrank: ryzyko bezpośredniego starcia wzrosło

Napięcia między Rosją a NATO gwałtownie wzrosły w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wzrosło też – jak ocenił gen. Sollfrank – ryzyko bezpośredniego starcia między dwiema stronami posiadającymi broń jądrową. Zgodnie z Artykułem 5 NATO, atak na jedną ze stron jest uznawany za atak na wszystkie kraje, więc rosyjski atak wciągnąłby cały sojusz – w tym Stany Zjednoczone – w wojnę.

Choć Rosja twierdzi, że nie zamierza atakować NATO, zachodni sojusznicy oskarżają Kreml o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko nim poprzez wtargnięcia w przestrzeń powietrzną, sabotaż, cyberataki i inne działania. Zagrożenie, związane z rosyjskimi zbrojeniami, skłania sojuszników z NATO do pilnego zwiększenia własnej produkcji wojskowej.