Niemiecki generał Alexander Sollfrank: Rosja w każdej chwili może rozpocząć ograniczony atak na NATO

– Jeśli spojrzeć na obecne możliwości i siłę bojową Rosji, to Rosja mogłaby rozpocząć atak na niewielką skalę na terytorium NATO już jutro – powiedział w rozmowie z Reutersem gen. Alexander Sollfrank, najwyższy dowódca operacyjny Bundeswehry.

Publikacja: 07.11.2025 10:38

Rosyjscy poborowi powołani do służby wojskowej ustawiają się w szeregu przed wyjazdem do garnizonów

Foto: Reuters/Sergey Pivovarov

Bartosz Lewicki

– Rosja ma możliwość przeprowadzenia ograniczonego ataku na terytorium NATO w każdej chwili, ale decyzja o podjęciu działań będzie zależeć od postawy zachodnich sojuszników – ostrzegł wysoki rangą niemiecki wojskowy. 

Gen. Sollfrank ostrzegł, że po takim „ograniczonym ataku Rosja może rozpocząć znacznie większą ofensywę już w 2029 r. Zauważył, że Moskwa intensywnie się zbroi w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

Gen. Alexander Sollfrank: ryzyko bezpośredniego starcia wzrosło

Napięcia między Rosją a NATO gwałtownie wzrosły w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wzrosło też – jak ocenił gen. Sollfrank – ryzyko bezpośredniego starcia między dwiema stronami posiadającymi broń jądrową. Zgodnie z Artykułem 5 NATO, atak na jedną ze stron jest uznawany za atak na wszystkie kraje, więc rosyjski atak wciągnąłby cały sojusz – w tym Stany Zjednoczone – w wojnę.

Choć Rosja twierdzi, że nie zamierza atakować NATO, zachodni sojusznicy oskarżają Kreml o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko nim poprzez wtargnięcia w przestrzeń powietrzną, sabotaż, cyberataki i inne działania. Zagrożenie, związane z rosyjskimi zbrojeniami, skłania sojuszników z NATO do pilnego zwiększenia własnej produkcji wojskowej.

Choć gen. Sollfrank nie powiedział, że Rosja planuje taki atak, ostrzegł, że siła militarna i osiągnięcia Moskwy „prowadzą do wniosku, że rosyjski atak jest jak najbardziej możliwy”. Zauważył, że pomimo niepowodzeń na Ukrainie, rosyjskie siły powietrzne utrzymują znaczną siłę bojową, a jej siły nuklearne i rakietowe pozostają nienaruszone. Dodał, że chociaż Flota Czarnomorska poniosła znaczne straty, to inne rosyjskie floty nie zostały zredukowane. Wojska lądowe ponoszą straty, ale – jak przypomina Reuters – Rosja twierdzi, że zamierza zwiększyć całkowitą liczebność swoich wojsk do 1,5 miliona żołnierzy.

Gen. Sollfrank: O ataku zdecydują trzy czynniki

Dodał, że działania odstraszające NATO w dużej mierze zadecydują o tym, czy Kreml zdecyduje się na taki krok, czy nie. Gen. Sollfrank stwierdził, że ewentualna decyzja Moskwy o ataku na NATO będzie zależała od trzech czynników: siły militarnej Rosji, jej dotychczasowych osiągnięć wojskowych i przywództwa w Moskwie. Generał zauważył, że hybrydowa taktyka wojny stosowana przez Moskwę, obejmująca m.in. ataki dronów, powinna być traktowana jako powiązane ze sobą elementy strategii obejmującej również wojnę na Ukrainie. 

Dodał, że celem Rosji jest obecnie zarówno sprowokowanie NATO, jak i zbadanie reakcji krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez „wzbudzanie poczucia niepewności, szerzenie strachu, wyrządzanie szkód, szpiegowanie i testowanie odporności”.

Gen. Alexander Sollfrank

Gen. Sollfrank jest szefem dowództwa operacji połączonych od momentu jego utworzenia w 2024 r. Zanim objął obecne stanowisko, Sollfrank dowodził dowództwem logistycznym NATO JSEC w mieście Ulm na południu Niemiec.

Rosyjskie postępy na Ukrainie

Rosyjskie postępy na Ukrainie

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Europa Rosja Organizacje NATO

