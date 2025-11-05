Rosja podniosła do 6,5 proc. PKB wydatki na obronę. To wciąż jeszcze daleko do 12 proc. PKB pod koniec ZSRR. Ale los Związku Radzieckiego zaczyna prześladować rządzących dziś krajem. A to dlatego, że klasa średnia coraz bardziej się kurczy, co w końcu może okazać się zagrożeniem dla reżimu.

Z powodu odcięcia europejskiego rynku Gazprom straci w latach 2025-2030 160 mld dol., czego nie zdoła w żaden sposób zrekompensować eksportem do Chin czy Indii. Także z powodu niskich cen ropy dochody Rosji ze sprzedaży nośników energii spadły do 600 mln dol. dziennie. To połowa tego, co w 2022 r.

Rosja zachowuje dużą przewagę nad Europą, gdy idzie o wojska lądowe

Rosyjska inwazja oznaczała dla Europy energetyczny szok. Jednak dziś zdołała ona ograniczyć aż o połowę import ropy i gazu. Stała się potęgą w odnawialnych źródłach energii. Putin nie zdołał jej podzielić, rzucić na kolana. No i Europa ma niepomiernie większy potencjał technologiczny od Moskwy.

Mimo to Rosja zachowuje dużą przewagę nad Europą, gdy idzie o niektóre aspekty potencjału wojskowego. Odnosi się to przede wszystkim do sił lądowych i artylerii. Moskwa może zmobilizować 550 tys. żołnierzy piechoty i 400 tys. Gwardii Narodowej. To dużo więcej niż kraje europejskie. Dania, Niemcy czy Szwecja mogłyby po części zaradzić temu problemowi, gdyby zdecydowały się na przywrócenie poboru. Ale na efekty przyjdzie poczekać.

Atutem Europy jest przewaga w powietrzu, ale także w przestrzeni kosmicznej. Autorzy raportu nie mają jednak wątpliwości, że zwiększenie do 5 proc. PKB wydatków na obronę, co postuluje Donald Trump, jest konieczne. Dla najbardziej zadłużonych i położonych z dala od rosyjskich granic państw to wyzwanie.

Rosja dysponuje też potencjałem jądrowym, któremu Francja i Wielka Brytania nie byłyby w stanie dorównać na wypadek, gdyby Ameryka zdecydowała się zwinąć parasol atomowy rozłożony nad europejskimi aliantami. Z Trumpem nigdy nic nie wiadomo, na razie jednak na coś podobnego się nie zanosi.