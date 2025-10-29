Zatrzymani w sprawie włamania do Luwru przyznali się do „częściowego udziału” w napadzie

Aktualizacja: 29.10.2025 21:37 Publikacja: 29.10.2025 19:56
Po włamaniu do Luwru wzmocniono środki bezpieczeństwa we wszystkich kluczowych instytucjach kultury we Francji.
Foto: Reuters, Abdul Saboor
Kradzież klejnotów o wartości około 88 milionów euro miała miejsce 19 października, gdy czterech złodziei użyło narzędzi elektrycznych, by w biały dzień włamać się do galerii Apollona w muzeum i zabrać biżuterię należącą do francuskiej monarchii. Wśród skradzionych przedmiotów znajdują się cenne klejnoty koronne, w tym diadem z kompletu biżuterii królowej Marii Amelii, które do tej pory nie zostały odzyskane.
Dwaj zatrzymani mężczyźni są znani policji, a tożsamość dwóch z nich potwierdzono dzięki śladom DNA zebranym podczas dochodzenia. Uważa się, że to oni wdarli się do najchętniej odwiedzanego muzeum na świecie.
Jednym z podejrzanych jest 34-letni obywatel Algierii, mieszkający we Francji od 2010 roku. Został aresztowany w sobotę wieczorem na lotnisku Charles de Gaulle, gdy miał lecieć do Algierii bez biletu powrotnego. Mieszkał w Aubervilliers, północnej dzielnicy Paryża, i był znany policji głównie z wykroczeń drogowych, powiedziała paryska prokurator Laure Beccuau.
Czytaj więcej
Prokurator generalna Paryża, Laure Beccuau, podała wstępną wartość przedmiotów, skradzionych w ni...
Podczas konferencji prasowej Laure Beccuau stwierdziła, że dwaj podejrzani przyznali się do „częściowego udziału” w napadzie.
Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami śledztwa, mieli oni rzekomo brać udział w logistycznym przygotowaniu kradzieży, w szczególności poprzez rozpoznanie terenu i zapewnienie transportu.
- Dwaj mężczyźni przyznają się do udziału w niektórych etapach operacji, nie przedstawiając się jednak jako bezpośredni sprawcy włamania – wyjaśniła prokurator. Śledczy próbują obecnie ustalić, czy należą oni do większej organizacji przestępczej specjalizującej się w handlu dziełami sztuki i metalami szlachetnymi.
Prokurator Laure Beccuau zaznaczyła, że na obecnym etapie śledztwa brak jest dowodów na udział w przestępstwie pracowników muzeum, co wyklucza pomoc włamywaczom wewnątrz galerii. Nie można jednak wykluczyć, że liczba osób zaangażowanych w napad była większa niż pięć, które zarejestrowały kamery monitoringu.
Czytaj więcej
Zuchwały rabunek kosztowności z najczęściej odwiedzanego muzeum na świecie jest tematem z czołówe...
Zrabowana kolekcja rubinów, szafirów i diamentów, należąca do XIX-wiecznych francuskich monarchów, została częściowo zabezpieczona przez policję, w tym korona cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III, którą złodzieje upuścili podczas ucieczki — jej stan jest obecnie oceniany. W reakcji na incydent, wzmocniono środki bezpieczeństwa we wszystkich kluczowych instytucjach kultury we Francji.
Prokurator Beccuau skrytykowała przedwczesne ujawnianie informacji na temat sprawy, które, jej zdaniem, utrudniało działania mające na celu odzyskanie biżuterii i schwytanie sprawców. Sprawa nadal jest w toku, a międzynarodowe śledztwo koncentruje się na odnalezieniu pozostałych elementów skradzionego skarbu i pociągnięciu do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych.
Po napadzie Luwr przeniósł najcenniejszą biżuterię do Banku Francji, gdzie jest przechowywana w najbezpieczniejszym depozycie na głębokości 26 metrów pod ziemią.
W ostatni piątek, wczesnym rankiem, pięć dni po spektakularnym napadzie, pozostałe klejnoty z kolekcji, należące do najcenniejszych zachowanych eksponatów Luwru, zostały przetransportowane pod silną eskortą policyjną do Banku Francji. Decyzję podjęto w celu ochrony kolekcji w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa.
Nie wiadomo, kiedy przedmioty powrócą na publiczną ekspozycję.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kradzież klejnotów o wartości około 88 milionów euro miała miejsce 19 października, gdy czterech złodziei użyło narzędzi elektrycznych, by w biały dzień włamać się do galerii Apollona w muzeum i zabrać biżuterię należącą do francuskiej monarchii. Wśród skradzionych przedmiotów znajdują się cenne klejnoty koronne, w tym diadem z kompletu biżuterii królowej Marii Amelii, które do tej pory nie zostały odzyskane.
Po głośnej kradzieży klejnotów w Luwrze policja zatrzymała dwie osoby – podały francuskie media. Jeden z mężczyz...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Pięć dni po spektakularnym napadzie na Luwr, francuskie władze przekazały część nieskradzionej kolekcji biżuteri...
Przed budynkiem parlamentu Serbii w Belgradzie postrzelono 57-letniego mężczyznę. - Nie ma wątpliwości, że za ty...
Czy to rzeczywiście przemytnicy sparaliżowali pracę lotniska w Wilnie? Z problemem mierzy się też Polska. – Prze...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Lotnisko w Wilnie musiało zawiesić działanie w nocy z 21 na 22 października. Funkcjonowanie lotniska zakłóciło p...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas