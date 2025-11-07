To, że Banaś miał wystartować w wyborach prezydenckich, pierwsze podało w lutym Radio Kraków. „Pochodzącego z Małopolski polityka mają wspierać środowiska katolickie oraz narodowe” – informowało. Marian Banaś wówczas tego newsa nie potwierdził, jednak Kazimierz Jaworski mówi nam dziś, że rzeczywiście były takie plany. – Zebraliśmy ponad 70 tys. podpisów, a ostatecznie Marian nie zdecydował się na kandydowanie, robiąc, moim zdaniem, błąd – przekonuje Jaworski. – Najnowsze stowarzyszenie powstało, bo ludzie domagają się aktywności Banasia po tym, jak wyeliminowała go cała klasa polityczna. Naciskają, by Marian nie przeszedł na emeryturę – dodaje.

Kim jest „środowisko”, o którym wspominają zarówno Banaś, jak i Jaworski? Kluczem do jego poznania może być Kongres Naprawy Polski, który w maju 2023 r. odbył się w pałacyku przy ul. Foksal w Warszawie z udziałem ówczesnego prezesa NIK. Po raz pierwszy padła podczas niego zapowiedź budowy Ruchu Naprawy Polski – noszącego nazwę taką samą, jak stowarzyszenie, które teraz zakłada Banaś.

– To jest początek. Tworzymy Ruch Naprawy Polski, który razem z Bezpartyjnymi Samorządowcami chce pójść do wyborów parlamentarnych – oznajmił w 2023 r. Dariusz Grabowski, były poseł i europoseł związany z wieloma prawicowymi partiami politycznymi. Na konferencji obecni byli też m.in. były minister finansów Stanisław Kluza, były Szef Sztabu Generalnego gen. Tadeusz Wilecki, były minister rolnictwa Gabriel Janowski oraz Romuald Starosielec, szef partii Ruch Naprawy Polski, który próbował wystartować w ostatnich wyborach prezydenckich, jednak nie udało mu się zebrać podpisów.

„Dobro polskiej rodziny, polskiego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego oraz państwa jest dla nas drogowskazem. Chcemy, by nasza inicjatywa była wstępem do zjednoczenia wszystkich środowisk polskiej klasy średniej” – brzmiał apel, przyjęty przez członków kongresu.

Marian Banaś od dłuższego czasu sprawia wrażenie, jakby poszukiwał swojego miejsca na scenie politycznej

Czy powstanie Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia jest konsekwencją kongresu sprzed dwóch lat? I czy nowe stowarzyszenie ma związki z partią Ruch Naprawy Polski Romualda Starosielca? – Rzeczywiście, przed dwoma laty powstało porozumienie ponadśrodowiskowe, które zamierzało startować w wyborach do parlamentu i przyjęło nazwę Ruch Naprawy Polski. Jednak nic z tego nie wyszło, bo ludzie, którzy wystąpili na tamtej konferencji, później się z tego wycofali. To był falstart – mówi nam Romuald Starosielec. – Ruch Naprawy Polski to nie jest nazwa zastrzeżona. Jeżeli Marian Banaś będzie chciał naprawiać Polskę, to będziemy życzyć mu powodzenia – dodaje.