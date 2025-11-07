Aktualizacja: 07.11.2025 12:20 Publikacja: 07.11.2025 12:17
Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia – tak będzie nazywać się stowarzyszenie założone przez byłego prezesa NIK. Jak ustaliliśmy, 4 listopada do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek o wpis takiego stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Dotarliśmy do tego wniosku. Zawarto w nim nazwiska władz nowego stowarzyszenia, a wśród członków zarządu są dwie osoby znane opinii publicznej: Kazimierz Jaworski i oczywiście Marian Banaś.
Banaś do września pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. I był zdecydowanie najbardziej kontrowersyjnym szefem w całej historii izby. Zanim głosami PiS wybrano go w 2019 r. na to stanowisko, był m.in. wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Prawo i Sprawiedliwość szybko jednak odcięło się od swojego nominata.
Powodem był reportaż w magazynie śledczym „Superwizjer” w TVN24, sugerujący związki Mariana Banasia ze światem przestępczym. Zdaniem „Superwizjera”, w kamienicy, która należała do prezesa NIK, działał hotel z pokojami na godziny. Na tym kontrowersje jednak się nie kończą, bo kolejne dotyczyły m.in. oświadczeń majątkowych. Jak pisaliśmy ostatnio w „Rzeczpospolitej”, zespół śledczych, który prowadzi wielowątkowe postępowanie dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach Banasia, ogłosił nowe, uzupełnione zarzuty dwojgu podejrzanym – byłym podwładnym prezesa.
Kolejny członek zarządu powstającego stowarzyszenia to Kazimierz Jaworski, były wieloletni senator m.in. z PiS i były doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego. Obecnie, podobnie jak Banaś, odcina się jednak od PiS i – jak sam o sobie pisze w internecie – „stara się przestrzegać przed budową w Polsce dyktatury Kaczyńskiego”. Znany jest z przyjacielskich relacji z Banasiem, którego stara się przedstawiać w pozytywnym świetle m.in. nazywając go „najbardziej niezależnym szefem NIK w historii”. Jaworski jest też twórcą strony RaportyBanasia.pl i współautorem napisanej z byłym prezesem NIK książki „Pancerny Marian kontra dyktatura. Dlaczego Jarosław Kaczyński chciał zniszczyć prezesa NIK?”.
O tym, że Banaś tworzy stowarzyszenie, jako pierwszy poinformował w serwisie X działacz społeczny i publicysta Piotr Sterkowski. „Ciekawy ruch po latach w instytucji kontrolującej państwo” – napisał.
Nam udało się uzyskać potwierdzenie ze strony zarówno Banasia, jak i Jaworskiego. – Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji. To nie jest mój pomysł, ale środowiska, które chciałoby, aby nie został zmarnowany pewien kapitał i dorobek – mówi nam Marian Banaś.
były prezes NIK Marian Banaś
– Rzeczywiście złożyliśmy taki wniosek – potwierdza Kazimierz Jaworski. I dodaje, że założenie stowarzyszenia jest efektem dyskusji przed wyborami prezydenckimi wokół ewentualnego startu Banasia.
To, że Banaś miał wystartować w wyborach prezydenckich, pierwsze podało w lutym Radio Kraków. „Pochodzącego z Małopolski polityka mają wspierać środowiska katolickie oraz narodowe” – informowało. Marian Banaś wówczas tego newsa nie potwierdził, jednak Kazimierz Jaworski mówi nam dziś, że rzeczywiście były takie plany. – Zebraliśmy ponad 70 tys. podpisów, a ostatecznie Marian nie zdecydował się na kandydowanie, robiąc, moim zdaniem, błąd – przekonuje Jaworski. – Najnowsze stowarzyszenie powstało, bo ludzie domagają się aktywności Banasia po tym, jak wyeliminowała go cała klasa polityczna. Naciskają, by Marian nie przeszedł na emeryturę – dodaje.
Kim jest „środowisko”, o którym wspominają zarówno Banaś, jak i Jaworski? Kluczem do jego poznania może być Kongres Naprawy Polski, który w maju 2023 r. odbył się w pałacyku przy ul. Foksal w Warszawie z udziałem ówczesnego prezesa NIK. Po raz pierwszy padła podczas niego zapowiedź budowy Ruchu Naprawy Polski – noszącego nazwę taką samą, jak stowarzyszenie, które teraz zakłada Banaś.
– To jest początek. Tworzymy Ruch Naprawy Polski, który razem z Bezpartyjnymi Samorządowcami chce pójść do wyborów parlamentarnych – oznajmił w 2023 r. Dariusz Grabowski, były poseł i europoseł związany z wieloma prawicowymi partiami politycznymi. Na konferencji obecni byli też m.in. były minister finansów Stanisław Kluza, były Szef Sztabu Generalnego gen. Tadeusz Wilecki, były minister rolnictwa Gabriel Janowski oraz Romuald Starosielec, szef partii Ruch Naprawy Polski, który próbował wystartować w ostatnich wyborach prezydenckich, jednak nie udało mu się zebrać podpisów.
„Dobro polskiej rodziny, polskiego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego oraz państwa jest dla nas drogowskazem. Chcemy, by nasza inicjatywa była wstępem do zjednoczenia wszystkich środowisk polskiej klasy średniej” – brzmiał apel, przyjęty przez członków kongresu.
Czy powstanie Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia jest konsekwencją kongresu sprzed dwóch lat? I czy nowe stowarzyszenie ma związki z partią Ruch Naprawy Polski Romualda Starosielca? – Rzeczywiście, przed dwoma laty powstało porozumienie ponadśrodowiskowe, które zamierzało startować w wyborach do parlamentu i przyjęło nazwę Ruch Naprawy Polski. Jednak nic z tego nie wyszło, bo ludzie, którzy wystąpili na tamtej konferencji, później się z tego wycofali. To był falstart – mówi nam Romuald Starosielec. – Ruch Naprawy Polski to nie jest nazwa zastrzeżona. Jeżeli Marian Banaś będzie chciał naprawiać Polskę, to będziemy życzyć mu powodzenia – dodaje.
były prezes NIK Marian Banaś
Starosielec zaznacza, że nie jest zaangażowany w nową inicjatywę Mariana Banasia, ale „spogląda na nią życzliwym okiem”. Niektórzy spośród działaczy, obecnych na konferencji w 2023 r., również później mieli związki z Banasiem. Np. Dariusz Grabowski wszedł w skład 15-osobowej grupy doradców prezesa NIK.
O nazwiskach, które mogą zaangażować się w nową inicjatywę, Marian Banaś nie chce jednak dziś mówić. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” podkreśla, że „najpierw chce działać w formule stowarzyszenia”, a „co dalej, to się zobaczy”. – Stowarzyszenie nie może wystartować w wyborach. Może stać się za to zapleczem do formuły czysto politycznej. Zastanowimy się, czy jest to konieczne i czy trzeba to będzie robić – mówi nam.
Zaś rejestracja najnowszego stowarzyszenia nie jest pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że Banaś szuka swojego miejsca na scenie politycznej. Przed wyborami w 2023 r. wystąpił na wspólnej konferencji z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem, a jego syn Jakub Banaś trafił na listy Konfederacji w Warszawie. Mandatu jednak nie zdobył.
Nieoficjalnie mówi się, że Marian Banaś nie zdecydował się na start w ostatnich wyborach prezydenckich, bo liczył na przedłużenie urzędowania w fotelu prezesa NIK. Nie udało się. 12 września niemal cały Sejm ponad podziałami politycznymi wybrał na prezesa Mariusza Haładyja, kandydata zgłoszonego przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.
