30 sierpnia upłynęła sześcioletnia kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Na jego następcę zgłoszone zostały dwie kandydatury. PiS zaproponowało swojego byłego posła Tadeusza Dziubę, który był do niedawna wiceprezesem NIK. Drugiego kandydata, Mariusza Haładyja, zgłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nieoczekiwanie, jeszcze przed głosowaniem, prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że po rozmowie z posłem Dziubą, został upoważniony do wycofania jego kandydatury. Za kandydaturą Haładaja głosowało 421 posłów, tylko 4 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.
Mariusz Haładyj (rocznik 1978) jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz podyplomowych studiów z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską w stołecznej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.
Od 2002 r. praktykował w kancelarii adwokackiej, od 2003 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. W 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych. Był członkiem KNF oraz zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej ws dyscypliny finansów publicznych. Przez 7 lat był podsekretarzem stanu w ministerstwach gospodarczych odpowiedzialnym za regulacje gospodarcze oraz ocenę skutków regulacji.
5 lutego 2019 został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na prezesa Prokuratorii Generalnej RP. To instytucja, która stoi na straży praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa i mienia państwowego. Jej głównymi zadaniami są zastępstwo procesowe i doradztwo prawne dla Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Prokuratoria prowadzi ważne sprawy sądowe, wydaje opinie prawne, a także reprezentuje Polskę w sprawach międzynarodowych i uczestniczy w mediacjach.
