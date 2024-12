Banasiowie nie przyznali się do zarzutów – ani teraz, ani w 2021 roku. Jakub Banaś w wywiadach przekonywał (zatrzymany w 2021 r. wyszedł z żoną po wpłaceniu kaucji), że jego kłopoty są związane z walką ojca – prezesa NIK z partią PiS i rozliczaniem ówczesnej władzy „z nadużyć”.

Marianowi Banasiowi w sierpniu 2025 roku upływa kadencja w NIK

Tego samego dnia prokuratura skierowała wniosek o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi za złożenie dziesięciu fałszywych oświadczeń majątkowych (w latach 2015-2019 według CBA zaniżył w nich swój majątek o ok. 550 tys. zł). Syn prezesa NIK przekonywał wtedy, że zatrzymano go, by wywrzeć na opozycję presję „medialną i moralną” aby zagłosowała za uchyleniem immunitetu jego ojcu. „Żeby pokazać, że Banasie to przestępcy, wyciągnęli jakieś miliony, nie wiadomo co” – mówił w TVN24 w lipcu 2021 r.

Jednak to chybiona teza, ponieważ do dziś Sejm nie zajął się tym wnioskiem, choć od jego skierowania upłynęły ponad trzy lata. W obecnej kadencji Sejmu prokuratura ponowiła wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK kierując go do obecnego prokuratora generalnego – Adam Bodnar w marcu tego roku uznał jednak, że śledczy powinni „uzupełnić” materiał dowodowy. Kiedy Marianowi Banasiowi wygaśnie immunitet, prokuratura będzie miała otwartą drogę do postawienia go przed sądem.

Co łączy Jakuba Banasia ze sprawą majątku jego ojca? Mówią o tym zarzuty we wniosku o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi. Prezesowi NIK nie uchylono immunitetu ani w poprzedniej kadencji, ani teraz, mimo że PO będąc w opozycji mocno krytykowała Banasia i wytykała PiS-owi bezczynność.

W sierpniu przyszłego roku Banasiowi kończy się kadencja w NIK – straci więc immunitet. Czy wtedy prokuratura postawi mu zarzuty, czego nie może zrobić od ponad trzech lat? – Śledztwo w tej sprawie trwa – ucina pytania „Rz” prok. Szpiczko.