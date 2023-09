Bezpartyjni Samorządowcy chcą zmienić układ sił w Sejmie

W ostatnim badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski Bezpartyjni mają 3,6 proc. Badanie przeprowadzono w dniach 22–24 września. Bezpartyjni chcą niespodzianki w dniu wyborów, a przynajmniej przekroczenia 3 proc. progu, który daje partyjną subwencję. – Rośniemy. Widać to w sondażach, widać to w zasięgach w sieci. Nabieramy wiatru w żagle – mówi krótko jeden z naszych informatorów z Bezpartyjnych Samorządowców.

Robert Raczyński: Nie brzydzimy się elektoratem PiS i PO

Co po ewentualnym wejściu do Sejmu? Bezpartyjni nie wykluczają aktualnie żadnego scenariusza, jeśli chodzi o powyborcze koalicje. – Nie brzydzimy się elektoratem PiS i PO. My wchodzimy w koalicję albo z PiS, albo z PO. Z tym, kto zrealizuje nasz program – powiedział wprost w poniedziałek na antenie Radia ZET prezydent Lubina Robert Raczyński. Bezpartyjni chcą być „języczkiem u wagi” w przyszłym Sejmie.

Postulaty Bezpartyjnych dotyczą m.in. bezpłatnego transportu regionalnego i miejskiego, wprowadzenie zerowego PIT dla wszystkich, wprowadzenie udziału samorządu w VAT czy nowy Edukacyjny Bon Rozwojowy w wysokości 100 złotych miesięcznie na każdego ucznia.

Politycy KO mocno krytykują Bezpartyjnych, wskazując m.in. na ich koalicję z PiS w województwie dolnośląskim. Donald Tusk w ubiegłym tygodniu wprost w trakcie wiecu wyborczego w Pile. – Wy dobrze wiecie, kto kryje się za tym kłamliwym hasłem „Bezpartyjni Samorządowcy”. My dobrze wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje, ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Bezpartyjni samorządowcy to fajnie brzmi, to oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście? To przystawka PiS-u – mówił lider Koalicji Obywatelskiej. Bezpartyjnych wielokrotnie w ostatnich tygodniach krytykowali też samorządowcy z ruchu Tak! Dla Polski Jacka Karnowskiego, w podobny zresztą sposób, jak niedawno zrobił to lider Koalicji Obywatelskiej.