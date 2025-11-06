Aktualizacja: 06.11.2025 20:48 Publikacja: 06.11.2025 14:08
Foto: Adobe Stock
Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) wydane na podstawie wniosków złożonych do 15 października tego roku będą bezterminowe. Dziś uzyskanie wuzetki, bez daty ważności, jest możliwe tylko w tych przypadkach, w których wydane decyzje uprawomocnią się do końca 2025 r.. Po 1 stycznia 2026 r. WZ-tki będą wygasać po 5 latach od uprawomocnienia. Znacząco ograniczona też będzie możliwość ich wydawania. Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwa w strefach uzupełnienia zabudowy, o ile gmina wyznaczy je w planach ogólnych.
Przyjęta nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wstrzymuje też do 31 grudnia 2026 r. bieg terminów na wydawanie przez gminy decyzji WZ. Zaczną one biec ponownie od 1 stycznia 2027 r.. To ukłon w stronę gmin, które dziś dosłownie zapchane są wnioskami i nie są w stanie wydać ich w ustawowych terminach, co może być karane grzywną.
Choć większość inwestorów indywidualnych skupia swoją uwagę na WZ-tkach, to głównym powodem nowelizacji ustawy planistycznej są plany ogólne. Mimo przesunięcia terminu ich przyjęcia przez gminy na 30 czerwca 2026 r. istnieje realne ryzyko, że nie uda się wypełnić kamienia milowego KPO, w którym Polska zobowiązała się, że do tego terminu 80 proc. gmin przyjmie plany ogólne. Niewypełnienie tego zobowiązania może oznaczać utratę pieniędzy, które dostaliśmy z UE na reformę planistyczną. Jednak z punktu widzenia inwestorów, ale też samorządów nie jest to najgorsze, co może nam się w związku z nieprzyjęciem w terminie planów ogólnych wydarzyć. Brak planu ogólnego na obszarach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a to wciąż większość Polski, oznacza, że nie można będzie na nich realizować praktycznie żadnych inwestycji.
Żeby temu zapobiec, przyjęta przez Sejm ustawa ma usprawnić przyjmowanie planów. W miejsce uzgodnień wprowadza, co do zasady, opiniowanie, ale z wyjątkami. Nadal gminy będą musiały uzgadniać plany z parkami narodowymi, Wodami Polskimi, CPK oraz regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.
– W przypadku tych ostatnich uzgodnienie ma dotyczyć tylko tych obszarów, które są objęte ochroną przyrody, a nie jak jest to w ustawie zmienianej, obszarów, które mogą być objęte ochroną przyrody. Jest to więc istotna zmiana. – mówi poseł Bartosz Romowicz (Polska 2050), jeden z współautorów nowelizacji.
Czytaj więcej
Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czeka z pewnością jeszcze kilka nowelizacji....
Posłowie ograniczyli też obszary, które mają podlegać uzgodnieniom w przypadku Wód Polskich, CPK i parków narodowych.
Przyjęta ustawa jednoznacznie przesądza też o możliwości stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie planu ogólnego gminy. To reakcja na decyzje wojewodów unieważniające całe plany ogólne z błahych, w ocenie ekspertów, powodów. Istniała obawa, że jeśli takie podejście wojewodów się upowszechni, to ryzyko blokady inwestycyjnej w przyszłym roku może się zmaterializować, mimo przyjęcia przez gminy planów ogólnych.
Etap legislacji: ustawa trafiła do Senatu
Czytaj więcej
Do 31 grudnia 2026 r. zawieszone mają być kary za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudo...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) wydane na podstawie wniosków złożonych do 15 października tego roku będą bezterminowe. Dziś uzyskanie wuzetki, bez daty ważności, jest możliwe tylko w tych przypadkach, w których wydane decyzje uprawomocnią się do końca 2025 r.. Po 1 stycznia 2026 r. WZ-tki będą wygasać po 5 latach od uprawomocnienia. Znacząco ograniczona też będzie możliwość ich wydawania. Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwa w strefach uzupełnienia zabudowy, o ile gmina wyznaczy je w planach ogólnych.
Członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie w wyborach powszechnych, które zorganizuje Państwowa Komisj...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
W przyszłym roku do udziału w kwalifikacji wojskowej ma zostać wezwanych 235 tys. osób. Wśród nich będą przede w...
Działka w Zabłotni niezbędna do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraca do zasobu Skarbu Państwa, za tę s...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas