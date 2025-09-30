Rzeczpospolita
Gminy dłużej bezkarne za nieterminowe wydanie warunków zabudowy

Rząd chce przedłużyć do 31 grudnia 2026 r. zawieszenie kar za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wydłużyć z 60 dni do 90 dni termin na wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Publikacja: 30.09.2025 19:37

Od 30 czerwca 2026 roku we wszystkich gminach muszą zostać wprowadzone plany ogólne.

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

To tylko dwie z planowanych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, które mają pomóc gminom uporać się z reformą systemu planowania przestrzennego. Przypomnijmy -  jej pierwszy etap rozpoczął się 24 września 2023 r. Gminy zostały zobowiązane do sporządzenia planów ogólnych – nowych opracowań planistycznych w randze aktu prawa miejscowego, które mają obejmować  całą gminę. Plany ogólne są sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej. Zastąpić mają dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które najpóźniej 30 czerwca 2026 r. stracą moc.

Dlatego teraz inwestorzy zasypują gminy wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Potem wuzetki będą wydawane tylko dla działek w tzw. obszarach uzupełnienia zabudowy (OUZ) i według restrykcyjnych warunków. Działki poza OUZ i bez planu miejscowego nie będą mogły być legalnie zabudowane.

Więcej czasu na „wuzetki”

Gminy mają na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 21 dni dla budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. lub  90 dni dla pozostałych inwestycji. Jeśli nie dotrzymają terminu, muszą liczyć się karą 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ponieważ jednak wniosków o wuzetki jest bardzo dużo, rząd postanowił wyciągnąć pomocną dłoń i proponuje zawieszenie kar do końca 2026 r.

Drugą pomocną dłoń rząd wyciąga do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które wydają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Z uwagi na "zakres czynności wymaganych do wykonania podczas rozpatrywania sprawy” uznały one, że nie zdążają one z wydaniem decyzji w 60 dni od 1 lipca 2026 r. Dostaną na to 90 dni.   

Newsletter planistyczny – wniosek tylko cyfrowy

Kolejna propozycja rządu dotyczy tzw. newslettera planistycznego, który zacznie być stosowany po 1 lipca 2026 r. Ma to być tymczasowe rozwiązania w zakresie informowania społeczeństwa o prowadzonych przez gminy pracach planistycznych - powiadomienia pocztą elektroniczną  na wniosek zainteresowanego. Docelowym rozwiązaniem ma być Rejestr Urbanistyczny - ujednolicony zbiór wszystkich dokumentów planistycznych. Konieczność "długotrwałej obsługi" papierowych wniosków o newsletter planistyczny skłoniła rząd do rezygnacji z formy papierowej. Komunikacja ma być zatem wyłącznie elektroniczna w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony będzie Rejestr Urbanistyczny, co umożliwi automatyczną obsługę systemu powiadomień. 

 


