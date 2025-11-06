Specustawa mieszkaniowa, zwana potocznie lex deweloper, weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. Jej podstawowym celem było ograniczenie barier administracyjno-prawnych lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a przez to znaczące przyspieszenie ich przygotowania oraz następczej realizacji. Specustawa mieszkaniowa określiła specjalny reżim prawny w ramach ogólnych założeń planowania i zagospodarowania przestrzennego, przewidując możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w pewnych warunkach – także ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Skorzystanie z tego reżimu odbywa się w ten sposób, iż inwestor występuje, za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i ewentualnych inwestycji towarzyszących do właściwej miejscowo rady gminy, a rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia ich lokalizacji.

Jan Gałka, prawnik w dziale nieruchomości i prawa budowlanego w kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Foto: mat. prasowe

Akt tymczasowy

Specustawa mieszkaniowa od początku została przewidziana jako akt tymczasowy, mający pierwotnie utracić swoją moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2028 r. Zmierzając do przebudowy istniejącego systemu planowania przestrzennego w gminach, ustawodawca zdecydował przyjąć w dniu 7 lipca 2023 r. znaczącą nowelizację ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Nowelizacja nr 1). Na podstawie tej nowelizacji wprowadzono plany ogólne gmin jako nowy instrument planistyczny zastępujący studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Zgodnie z założeniem gruntownej przebudowy systemu planowania przestrzennego w gminach, ustawodawca zdecydował się ponadto na skrócenie terminu obowiązywania Specustawy mieszkaniowej do dnia 1 stycznia 2026 r. Termin ten został skorelowany z momentem utraty mocy obowiązującej przez studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, co miało nastąpić z dniem 31 grudnia 2026 r.

Mimo wygaśnięcia przepisów podjęte uchwały zachowują moc. Jednak co dzieje się ze złożonymi wnioskami?

Nowelizacja nr 1 – luka w przepisach przejściowych

Skrócenie terminu obowiązywania Specustawy mieszkaniowej zostało powiązane z przepisami międzyczasowymi, w których określono dalsze obowiązywanie uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej. Zgodnie z art. 75 omawianej nowelizacji, uchwały podjęte przed dniem 1 stycznia 2026 r. miały zachować moc obowiązującą, z poleceniem stosowania do nich przepisów dotychczasowych.