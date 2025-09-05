W ostatnich tygodniach niektórzy przedsiębiorcy z branży deweloperskiej mieli okazję przekonać się w praktyce, jak może niespodziewane objawić się ryzyko podatkowe w temacie, w którym Naczelny Sąd Administracyjny wcześniej jednoznacznie stanął po stronie podatników. Sprawa ma związek z ustaleniem prawidłowej stawki podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych należących do przedsiębiorców, czego dotyczyła uchwała NSA z 21 października 2024 r., sygn. III FPS 2/24 wydana w składzie siedmiu sędziów.

Wydawałoby się, że przy dość jednoznacznej wykładni NSA, która sprowadza się do stwierdzenia, że przedsiębiorcy posiadający lokale mieszkalne wykorzystywane na realizację celów mieszkaniowych mogą korzystać z obniżonej stawki podatku od nieruchomości, istniejące wątpliwości interpretacyjne zostały rozwiane. Mimo to niektóre organy podatkowe zaczęły wysyłać do deweloperów pisma wskazujące na konieczności naliczenia od lokali mieszkalnych najwyższej stawki podatkowej. Takie sygnały docierają z Katowic, a pomysł ponoć chce podchwycić także Łódź i Kraków.

Preferencyjna stawka podatku – kto może ją stosować?

Zgodnie z przywołaną uchwałą NSA należący do przedsiębiorcy lokal mieszkalny, aby podlegał preferencyjnej stawce podatku od nieruchomości, musi spełniać następujące wymogi: