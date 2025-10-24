Rzeczpospolita

Co grozi deweloperom za nieprzestrzeganie ustawy o jawności cen mieszkań?

Z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań deweloperzy stanęli przed nowymi obowiązkami. Niedostosowanie się do regulacji może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i reputacyjnymi – pisze ekspert kancelarii Karaś Chacia i Wspólnicy.

Publikacja: 24.10.2025 00:00

Z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań deweloperzy stanęli przed nowymi obowiązkami. Niedostosowanie się do regulacji może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i reputacyjnymi.

Zbigniew Karaś

Wraz z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań rynek deweloperski w Polsce stanął przed nowymi obowiązkami informacyjnymi. Celem przepisów jest zwiększenie przejrzystości cen nieruchomości, a tym samym ochrona interesów konsumentów. Niedostosowanie się do nowych regulacji może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i reputacyjnymi.

Nowe obowiązki dla deweloperów

Ustawa nakłada na deweloperów obowiązek ujawniania pełnych informacji o cenach mieszkań i domów jednorodzinnych. Dane te muszą być publikowane zarówno na stronie internetowej inwestycji, jak i przekazywane do centralnego rejestru prowadzonego przez administrację państwową.

Wśród informacji, które muszą być dostępne dla konsumenta, znajdują się:

  • cena brutto za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  • cena całkowita lokalu lub domu,
  • cena pomieszczeń przynależnych (garaży, komórek lokatorskich, miejsc postojowych),
  • wszelkie dodatkowe opłaty i koszty nabycia,
  • oraz historia zmian cen od momentu rozpoczęcia sprzedaży inwestycji.

Ustawodawca oczekuje, że klient, wchodząc na stronę dewelopera, będzie mógł dokładnie sprawdzić, jak zmieniała się cena mieszkania w czasie i jakie są wszystkie koszty związane z jego zakupem. To nie tylko kwestia przejrzystystości, ale też budowania zaufania w relacji między przedsiębiorcą a nabywcą.

Sankcje za brak transparentności

Naruszenie obowiązków informacyjnych – nawet nieumyślne – stanowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W takiej sytuacji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może nałożyć na dewelopera karę pieniężną w wysokości nawet do 10 proc. rocznego obrotu firmy.

Jeżeli przedsiębiorca nie ujawnia wszystkich danych o cenach albo wprowadza klientów w błąd – na przykład poprzez niepełne informacje o kosztach dodatkowych – musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Dodatkowo, w przypadku rozbieżności między ofertą a faktyczną umową, klient ma prawo domagać się zawarcia umowy po cenie wskazanej publicznie. To oznacza realne ryzyko strat dla firmy.

Dodatkowo, dotkliwe konsekwencje finansowe mogą ponieść również osoby zarządzające spółką deweloperską. Jeżeli taka osoba w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, może zostać ukarana finansowo aż do kwoty 2 mln zł.

Oprócz sankcji finansowych przewidzianych przez UOKiK, ustawa dopuszcza również możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych przez konsumentów, jeśli zostali wprowadzeni w błąd co do rzeczywistej ceny nieruchomości.

Problemy interpretacyjne przepisów

Nowe regulacje – choć słuszne w założeniu – rodzą też liczne pytania natury praktycznej. Niejasności dotyczą między innymi sposobu raportowania zmian w cenach, szczególnie gdy inwestycja ulega modyfikacjom, np. w zakresie standardu wykończenia lub powierzchni lokalu.

Wielu deweloperów pyta, czy każda zmiana ceny – nawet tymczasowa promocja – musi być raportowana do systemu. Brakuje również jednoznacznych wytycznych dotyczących formy prezentacji danych. Z punktu widzenia prawa nieprecyzyjne zapisy mogą prowadzić do nadinterpretacji przepisów przez organy kontrolne, a to zawsze rodzi ryzyko dla przedsiębiorcy. 

Niektórzy przedstawiciele branży wskazują także na wysokie koszty administracyjne związane z bieżącym aktualizowaniem danych i utrzymaniem transparentności cen w kanałach online.

Czy ustawa rzeczywiście zwiększy transparentność rynku?

Wprowadzenie jawności cen ma bez wątpienia pozytywny wpływ na rynek nieruchomości – umożliwia porównywanie ofert, ułatwia decyzje zakupowe i ogranicza praktyki spekulacyjne. Sama publikacja cen nie wystarczy. Kluczowe jest, by informacje były prezentowane w sposób zrozumiały i rzetelny. Tylko wtedy ustawa faktycznie przełoży się na większe zaufanie klientów i zdrowszą konkurencję w branży. Ustawa może również pomóc w przeciwdziałaniu „sztucznemu windowaniu” cen mieszkań, szczególnie w segmencie popularnych inwestycji deweloperskich w dużych miastach.

Jak przedsiębiorcy mogą się zabezpieczyć?

Aby uniknąć ryzyka sankcji i niepotrzebnych sporów z organami nadzoru, prawnicy rekomendują wdrożenie kilku kluczowych działań. Po pierwsze, warto regularnie aktualizować dane – wszystkie informacje o cenach muszą być stale uzupełniane i weryfikowane. Ważna jest transparentność oferty, by konsumenci mogli widzieć pełny koszt nabycia, łącznie z opłatami dodatkowymi. Kolejną istotną kwestią jest szkolenie pracowników; szczególnie zespoły marketingu i sprzedaży muszą znać obowiązujące przepisy. Każdy deweloper powinien również współpracować z prawnikami czy doradcami – audyt zgodności z ustawą pozwoli uniknąć błędów interpretacyjnych. Na końcu, należy stale prowadzić monitoring zmian w prawie. Przepisy dotyczące rynku nieruchomości ewoluują dynamicznie, dlatego warto śledzić każdą nowelizację.

Deweloper, który odpowiednio wcześniej przygotował się do zmian, nie tylko uniknie kary, ale też zyska przewagę konkurencyjną. Transparentność jest dziś wartością rynkową samą w sobie.

Ustawa o jawności cen mieszkań to ważny krok w kierunku większej przejrzystości rynku nieruchomości w Polsce. Wprowadza jednak również szereg obowiązków, które wymagają od deweloperów staranności, dokładności i dobrej organizacji procesów informacyjnych. Niedostosowanie się do nowych wymogów może skutkować nie tylko dotkliwymi sankcjami finansowymi, ale także utratą zaufania klientów. Dla branży to moment, by potraktować transparentność nie jako obowiązek, lecz jako element nowoczesnej strategii biznesowej.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Karaś Chacia i Wspólnicy.

