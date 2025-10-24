Wraz z wejściem w życie ustawy o jawności cen mieszkań rynek deweloperski w Polsce stanął przed nowymi obowiązkami informacyjnymi. Celem przepisów jest zwiększenie przejrzystości cen nieruchomości, a tym samym ochrona interesów konsumentów. Niedostosowanie się do nowych regulacji może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i reputacyjnymi.

Nowe obowiązki dla deweloperów

Ustawa nakłada na deweloperów obowiązek ujawniania pełnych informacji o cenach mieszkań i domów jednorodzinnych. Dane te muszą być publikowane zarówno na stronie internetowej inwestycji, jak i przekazywane do centralnego rejestru prowadzonego przez administrację państwową.

Wśród informacji, które muszą być dostępne dla konsumenta, znajdują się:

cena brutto za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,