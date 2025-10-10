Nadchodzące zmiany podatkowe (i nie tylko) mogą mieć realny wpływ na działalność firm z sektora nieruchomości — od nowych obowiązków sprawozdawczych po konieczność weryfikacji modeli współpracy. Na czym polegają zmiany?

Nowe obowiązki sprawozdawcze

JPK CIT pozwoli fiskusowi „prześwietlić” księgi podatnika. Za rok podatkowy 2025 pierwsze JPK CIT prześlą podatnicy z przychodami przekraczającymi w poprzednim roku podatkowym 50 mln euro, a także podatkowe grupy kapitałowe (PGK). Po 31.12.2025 r. obowiązek ten obejmie podatników zobowiązanych do przesyłania JPK_VAT, a rok później już wszystkich pozostałych podatników CIT.

Ministerstwo Finansów opublikowało wzorcowe plany kont: nie są obowiązkowe, lecz podatnicy muszą zmapować konta do standardu, co może wymagać utworzenia dodatkowych kont. Oprócz struktury dotyczącej podatku dochodowego (JPK_KR_PD), wymagana będzie również struktura z ewidencją środków trwałych (JPK_ST_KR). Choć obowiązek przesłania JPK_ST_KR w pierwszym roku obowiązywania JPK CIT został wyłączony, należy prowadzić ewidencję już według nowych zasad.

Poza JPK CIT, w 2026 r. dla większości podatników VAT stanie się obowiązkowe korzystanie z krajowego systemu e-faktur (KSeF). Faktury w formie elektronicznej czy papierowej będą mogły być nadal wystawiane w relacji B2C. Natomiast podatnik może podjąć decyzję o wystawianiu faktur w KSeF również w tym przypadku.