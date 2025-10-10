Aktualizacja: 10.10.2025 12:51 Publikacja: 10.10.2025 12:00
Katarzyna Kozakowska, doradca podatkowy i partner w zespole nieruchomości MDDP
Nadchodzące zmiany podatkowe (i nie tylko) mogą mieć realny wpływ na działalność firm z sektora nieruchomości — od nowych obowiązków sprawozdawczych po konieczność weryfikacji modeli współpracy. Na czym polegają zmiany?
JPK CIT pozwoli fiskusowi „prześwietlić” księgi podatnika. Za rok podatkowy 2025 pierwsze JPK CIT prześlą podatnicy z przychodami przekraczającymi w poprzednim roku podatkowym 50 mln euro, a także podatkowe grupy kapitałowe (PGK). Po 31.12.2025 r. obowiązek ten obejmie podatników zobowiązanych do przesyłania JPK_VAT, a rok później już wszystkich pozostałych podatników CIT.
Ministerstwo Finansów opublikowało wzorcowe plany kont: nie są obowiązkowe, lecz podatnicy muszą zmapować konta do standardu, co może wymagać utworzenia dodatkowych kont. Oprócz struktury dotyczącej podatku dochodowego (JPK_KR_PD), wymagana będzie również struktura z ewidencją środków trwałych (JPK_ST_KR). Choć obowiązek przesłania JPK_ST_KR w pierwszym roku obowiązywania JPK CIT został wyłączony, należy prowadzić ewidencję już według nowych zasad.
Poza JPK CIT, w 2026 r. dla większości podatników VAT stanie się obowiązkowe korzystanie z krajowego systemu e-faktur (KSeF). Faktury w formie elektronicznej czy papierowej będą mogły być nadal wystawiane w relacji B2C. Natomiast podatnik może podjąć decyzję o wystawianiu faktur w KSeF również w tym przypadku.
Mimo tendencji wprowadzania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, MF zniosło obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej. Dzięki wejściu w życie ustawy już w tym roku, nie trzeba będzie publikować informacji za 2024 r.
Planowane są zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości przez spółki nieruchomościowe. Przepis ma wskazywać wprost, że ograniczenie amortyzacji podatkowej do wysokości amortyzacji bilansowej obowiązuje również, gdy na gruncie bilansowym takich odpisów się nie dokonuje (np. z uwagi na wycenę nieruchomości według wartości godziwej). Brzmienie dotychczasowych przepisów pozwalało na interpretację dopuszczającą dokonywanie odpisów podatkowych od takich nieruchomości, ale zdaniem MF prowadziło to do kreacji kosztów podatkowych w oderwaniu od rzeczywistego zużycia majątku.
Równolegle, ograniczona ma być możliwość modyfikacji stawek amortyzacyjnych – podatnicy będą mogli je podwyższać/obniżać tylko do terminu złożenia zeznania rocznego. Ustawodawca przewiduje też wyłączenie amortyzacji wartości firmy powstałej przy przyjęciu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
W projekcie nowelizacji doprecyzowano skutki podatkowe obniżenia wartości nominalnej udziałów – przychód wspólnika może zostać pomniejszony o część kosztów nabycia/objęcia według proporcji, w jakiej pozostaje zmniejszona wartość nominalna udziałów do pierwotnej ich wartości. Analogiczny mechanizm ma dotyczyć zmniejszenia udziału kapitałowego w spółkach osobowych.
Przewiduje się również m.in. brak wyłączenia z opodatkowania przychodu u wspólnika w przypadku, gdy spółka została zlikwidowana przed upływem 3 lat od przekształcenia.
Warto nadmienić, że od 18 września 2025 r. obowiązuje już przepis potwierdzający brak powstania przychodu dla spółki przejmującej w przypadku tzw. bezemisyjnego połączenia.
MF nie jest zadowolone z wpływów z PPD i zaproponowało szereg zmian, m.in.:
Chwilę przed opublikowaniem projektu zmiany ustawy o CIT, MF wydało również oficjalne objaśnienia podatkowe w zakresie PPD.
Ustawodawca zaproponował rozróżnienie sposobu kalkulacji uproszczonej podstawy opodatkowania – dla podatników z przychodami powyżej 50 mln euro podstawę stanowić ma 5 proc. przychodów operacyjnych, dla pozostałych pozostanie to 3 proc.
Dodatkowo wyłączenie z opodatkowania obejmujące podmioty osiągające rentowność na poziomie 2 proc. w jednym z 3 kolejnych lat ma zostać ograniczone do podmiotów, które osiągają taką rentowność w jednym z 2 lat.
Planuje się wprowadzenie domniemania, że dywidenda wypłacona po zakończeniu reżimu pochodzi z zysków z okresu opodatkowania ryczałtem. Rozszerzona ma być też m.in. definicja ukrytych zysków np. o należności z tytułu najmu/dzierżawy.
Na horyzoncie pojawił się również projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), zakładający rozszerzenie kompetencji PIP – inspekcja ma zyskać uprawnienie do przekwalifikowania umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę z natychmiastową wykonalnością decyzji. Firmy powinny jak najszybciej przygotować się na nadchodzące zmiany, w szczególności nowe obowiązki sprawozdawcze. Niespełnienie ustawowych obowiązków może wiązać się z sankcjami.
Firmy powinny jak najszybciej przygotować się na nadchodzące zmiany, w szczególności nowe obowiązki sprawozdawcze. Wdrożenie raportowania JPK CIT czy obowiązek wystawiania faktur w KSeF wiążą się z istotnym nakładem pracy – zarówno w zakresie dostosowania systemów informatycznych i księgowych, jak i przeszkolenia zespołów, przy czym część nakładów IT może – przy spełnieniu warunków – kwalifikować się do ulgi B+R. Kluczowe będzie zapewnienie pełnej gotowości operacyjnej, aby sprostać wymogom ustawowym w wymaganych terminach. Niespełnienie ustawowych obowiązków może wiązać się z sankcjami KKS. Ponadto, w kontekście specyfiki branży nieruchomościowej, warto dokonać przeglądu modelu współpracy z kontraktorami, aby ograniczyć ryzyko potencjalnego przekwalifikowania umów.
Katarzyna Kozakowska – doradca podatkowy i partner w zespole nieruchomości MDDP
