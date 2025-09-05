Większy podatek od nieruchomości dla gotowych mieszkań w deweloperskiej ofercie? Takiej próby dokonują Katowice, a do podobnych działań nawołuje część radnych Krakowa. Trend się rozleje na inne samorządy czy wygrają argumenty o nadinterpretacji przepisów?

Mieszkania gotowe i niesprzedane? Zmiana podejścia do stawki podatku

Spowolnienie sprzedaży mieszkań w 2024 r. i wysoka aktywność inwestycyjna deweloperów spowodowały, że oferta mieszkaniowa w skali kraju jest rekordowa. W części miast czas wyprzedaży to nawet 8-9 kwartałów, podczas gdy wskaźnik świadczący o równowadze to 4-5 kwartałów. Dlatego jeszcze nigdy w ofercie nie było tylu mieszkań z bliskim terminem oddania i w projektach ukończonych.

W 2025 r. podatek od nieruchomości za lokal przeznaczony na cele mieszkaniowe to 1,19 zł za mkw., a za lokal na prowadzenie działalności gospodarczej 34 zł – różnica jest zatem ogromna. Prezydent Katowic uznał, że niesprzedane mieszkania gotowe w ofercie deweloperów powinny zostać objęte tą wyższą stawką, co więcej – deweloperzy powinni złożyć korektę za poprzednich pięć lat.

Otrzymanie takiego pisma potwierdził Atal, który w Katowicach ma jeden z oddziałów.