Plany Zbigniewa Ziobry? „Nie będą wpisywały się w scenariusz Tuska”

Zbigniew Ziobro
W piątek parlament zdecydował o uchyleniu immunitetu posła Zbigniewa Ziobry. Tym samym prokurator może już postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, za które grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Posłowie zgodzili się także na na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.
Wkrótce po ogłoszeniu wyników głosowania polityk skomentował decyzję Sejmu. Stwierdził w Telewizji Republika, że „dobrze, że tak się stało, bo wyszła na jaw ewidentna ustawka”.
- Donald Tusk kilka dni temu napisał, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez te długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem i na jego zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości – oświadczył.
W sobotę Zbigniew Ziobro, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były Prokurator Generalny, był gościem audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. Mówił że mamy do czynienia z pierwszym rządem po 1989 roku, który oficjalnie przyjął zasadę, iż „sposobem poszerzania i utrzymania władzy jest świadome i umyślne łamanie prawa, czyli popełnienie przestępstw określonych w Kodeksie karnym”.
Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości ocenił, że natura obecnego rządu jest zła, ponieważ „to są źli ludzie, gotowi do niszczenia porządku prawnego i innych ludzi – czy w tym wypadku konkurencji politycznej”. Powiedział, że boją się rozliczeń za liczne przestępstwa, które według niego popełnili, dlatego używają wymiaru sprawiedliwości jako narzędzia do walki politycznej i niszczenia opozycji.
Zbigniew Ziobro
– Mamy do czynienia z rządem, który chce organizować igrzyska polityczne i rozprawiać się z opozycją zamiast rozwiązywać problemy Polaków. Czytamy o ogromnych problemach polskiej onkologii, o tym, że szpitale zawieszają leczenie ludzi, u których rozpoznano zaawansowane choroby nowotworowe, a Donald Tusk, zamiast rozwiązywać te problemy, proponuje igrzyska, stawiając fałszywe zarzuty wobec przedstawicieli opozycji. Okazuje się, że obecny rząd ma pieniądze na to, aby rozdawać luksusowe jachty, łodzie motorowe, czy nawet dotować kluby swingersów albo festiwale porno. Natomiast nie ma na leczenie – przekonywał Ziobro.
Ziobro dodał, że obecne działania wobec niego są „elementem zemsty”, ponieważ jego śledztwo uderzało w interesy osób związanych z rządem Donalda Tuska, tu wskazał Sławomira Nowaka czy Romana Giertycha.
Odnosząc się do zarzutów o rzekome przywłaszczenie 14 mln zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na remont budynku Prokuratury Krajowej, podkreślił, że środki te ostatecznie nie zostały przekazane, a „przeniesione środki z jednego rachunku państwa polskiego na drugi” fałszywie przedstawiono jako przestępstwo. Uznał to za dowód desperacji władzy i ich gotowość do „doprowadzenia do zniszczenia polskiej opozycji”.
Były minister zapewnił, że jego działania będą „w pełni podporządkowane temu, aby do Polski wróciła wolność, normalność i sprawiedliwość” i zadeklarował, że „nie da sobie zamknąć ust”, zwracając uwagę na determinację przeciwników, którzy mimo opinii medycznej przeciwnej aresztowaniu, zgłosili zgodę na jego zatrzymanie i areszt.
Zbigniew Ziobro, który obecnie przebywa na Węgrzech, zapewniał już wcześniej, że nie zamierza, wzorem Marcina Romanowskiego, wystąpić o azyl polityczny w tym kraju. Mówił także, że z wiarygodnych źródeł dotarła do niego informacja, że po powrocie do Polski ma zostać aresztowany.
Pytany, jakie więc ma plany, stwierdził, że w tej chwili ich nie zdradzi, a o tym, jakie będą, poinformuje w miarę upływu czasu.
- Będę podejmował działania takie, które nie będą wpisywały się w scenariusz Tuska i takie, które sprawią, że w przyszłości będą dla nich z tego problemy większe niż mniejsze - zapewnił Ziobro.
