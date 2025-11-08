Plany Zbigniewa Ziobry? „Nie będą wpisywały się w scenariusz Tuska”

Ziobro o rządzie Donalda Tuska: To są źli ludzie

W sobotę Zbigniew Ziobro, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były Prokurator Generalny, był gościem audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. Mówił że mamy do czynienia z pierwszym rządem po 1989 roku, który oficjalnie przyjął zasadę, iż „sposobem poszerzania i utrzymania władzy jest świadome i umyślne łamanie prawa, czyli popełnienie przestępstw określonych w Kodeksie karnym”.

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości ocenił, że natura obecnego rządu jest zła, ponieważ „to są źli ludzie, gotowi do niszczenia porządku prawnego i innych ludzi – czy w tym wypadku konkurencji politycznej”. Powiedział, że boją się rozliczeń za liczne przestępstwa, które według niego popełnili, dlatego używają wymiaru sprawiedliwości jako narzędzia do walki politycznej i niszczenia opozycji.

Okazuje się, że obecny rząd ma pieniądze na to, aby rozdawać luksusowe jachty, łodzie motorowe, czy nawet dotować kluby swingersów albo festiwale porno. Natomiast nie ma na leczenie. Zbigniew Ziobro

– Mamy do czynienia z rządem, który chce organizować igrzyska polityczne i rozprawiać się z opozycją zamiast rozwiązywać problemy Polaków. Czytamy o ogromnych problemach polskiej onkologii, o tym, że szpitale zawieszają leczenie ludzi, u których rozpoznano zaawansowane choroby nowotworowe, a Donald Tusk, zamiast rozwiązywać te problemy, proponuje igrzyska, stawiając fałszywe zarzuty wobec przedstawicieli opozycji. Okazuje się, że obecny rząd ma pieniądze na to, aby rozdawać luksusowe jachty, łodzie motorowe, czy nawet dotować kluby swingersów albo festiwale porno. Natomiast nie ma na leczenie – przekonywał Ziobro.

Ziobro zapewnia, że nie da sobie zamknąć ust

Ziobro dodał, że obecne działania wobec niego są „elementem zemsty”, ponieważ jego śledztwo uderzało w interesy osób związanych z rządem Donalda Tuska, tu wskazał Sławomira Nowaka czy Romana Giertycha.

Odnosząc się do zarzutów o rzekome przywłaszczenie 14 mln zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na remont budynku Prokuratury Krajowej, podkreślił, że środki te ostatecznie nie zostały przekazane, a „przeniesione środki z jednego rachunku państwa polskiego na drugi” fałszywie przedstawiono jako przestępstwo. Uznał to za dowód desperacji władzy i ich gotowość do „doprowadzenia do zniszczenia polskiej opozycji”.