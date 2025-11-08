Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Plany Zbigniewa Ziobry? „Nie będą wpisywały się w scenariusz Tuska”

To jest pierwszy rząd po 1989 roku, który do oficjalnej doktryny rządzenia wprowadził zasadę, że sposobem poszerzania i utrzymania władzy jest świadome i umyślne łamanie prawa, czyli popełnienie przestępstw określonych w Kodeksie karnym - mówił w Radiu Maryja były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Publikacja: 08.11.2025 17:47

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Zbigniew Ziobro podsumowuje decyzje parlamentu dotyczące jego immunitetu?
  • Jak Zbigniew Ziobro opisuje relacje między rządem Donalda Tuska a wymiarem sprawiedliwości?
  • Jakie stanowisko przyjmuje Zbigniew Ziobro w kontekście zarzutów finansowych wobec niego?
  • Jak Zbigniew Ziobro zamierza reagować na polityczne próby jego marginalizacji?
  • Jakie są przyszłe plany Zbigniewa Ziobry w obliczu obecnej sytuacji politycznej?

W piątek parlament zdecydował  o uchyleniu immunitetu posła Zbigniewa Ziobry. Tym samym prokurator może już postawić byłemu ministrowi  sprawiedliwości 26 zarzutów, za które grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Posłowie  zgodzili się także na  na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Wkrótce po ogłoszeniu wyników głosowania polityk skomentował decyzję Sejmu. Stwierdził w Telewizji Republika, że  „dobrze, że tak się stało, bo wyszła na jaw ewidentna ustawka”.

- Donald Tusk kilka dni temu napisał, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez te długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem i na jego zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości – oświadczył.

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Jest postanowienie prokuratury ws. Zbigniewa Ziobry
Reklama
Reklama

Ziobro o rządzie Donalda Tuska: To są źli ludzie

W sobotę Zbigniew Ziobro, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były Prokurator Generalny, był gościem audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. Mówił  że mamy do czynienia z pierwszym rządem po 1989 roku, który oficjalnie przyjął zasadę, iż „sposobem poszerzania i utrzymania władzy jest świadome i umyślne łamanie prawa, czyli popełnienie przestępstw określonych w Kodeksie karnym”.

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości ocenił, że natura obecnego rządu jest zła, ponieważ „to są źli ludzie, gotowi do niszczenia porządku prawnego i innych ludzi – czy w tym wypadku konkurencji politycznej”. Powiedział, że boją się rozliczeń za liczne przestępstwa, które według niego popełnili, dlatego używają wymiaru sprawiedliwości jako narzędzia do walki politycznej i niszczenia opozycji.

Okazuje się, że obecny rząd ma pieniądze na to, aby rozdawać luksusowe jachty, łodzie motorowe, czy nawet dotować kluby swingersów albo festiwale porno. Natomiast nie ma na leczenie.

Zbigniew Ziobro

– Mamy do czynienia z rządem, który chce organizować igrzyska polityczne i rozprawiać się z opozycją zamiast rozwiązywać problemy Polaków. Czytamy o ogromnych problemach polskiej onkologii, o tym, że szpitale zawieszają leczenie ludzi, u których rozpoznano zaawansowane choroby nowotworowe, a Donald Tusk, zamiast rozwiązywać te problemy, proponuje igrzyska, stawiając fałszywe zarzuty wobec przedstawicieli opozycji. Okazuje się, że obecny rząd ma pieniądze na to, aby rozdawać luksusowe jachty, łodzie motorowe, czy nawet dotować kluby swingersów albo festiwale porno. Natomiast nie ma na leczenie – przekonywał Ziobro. 

Ziobro zapewnia, że nie da sobie zamknąć ust

Ziobro dodał, że obecne działania wobec niego są „elementem zemsty”, ponieważ jego śledztwo uderzało w interesy osób związanych z rządem Donalda Tuska, tu wskazał Sławomira Nowaka czy Romana Giertycha.

Odnosząc się do zarzutów o rzekome przywłaszczenie 14 mln zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na remont budynku Prokuratury Krajowej, podkreślił, że środki te ostatecznie nie zostały przekazane, a „przeniesione środki z jednego rachunku państwa polskiego na drugi” fałszywie przedstawiono jako przestępstwo. Uznał to za dowód desperacji władzy i ich gotowość do „doprowadzenia do zniszczenia polskiej opozycji”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Immunitet Zbigniewa Ziobry uchylony. Co może się teraz wydarzyć?

Były minister zapewnił, że jego działania będą „w pełni podporządkowane temu, aby do Polski wróciła wolność, normalność i sprawiedliwość” i zadeklarował, że „nie da sobie zamknąć ust”, zwracając uwagę na determinację przeciwników, którzy mimo opinii medycznej przeciwnej aresztowaniu, zgłosili zgodę na jego zatrzymanie i areszt.

Plany Zbigniewa Ziobry. „Będą dla nich z tego problemy większe niż mniejsze”

Zbigniew Ziobro, który obecnie przebywa na Węgrzech, zapewniał już wcześniej, że nie zamierza, wzorem Marcina Romanowskiego, wystąpić o azyl polityczny w tym kraju. Mówił także, że z wiarygodnych źródeł dotarła do niego informacja, że po powrocie do Polski ma zostać aresztowany

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro nie będzie ubiegał się o azyl na Węgrzech

Pytany, jakie więc ma plany, stwierdził, że w tej chwili ich nie zdradzi, a o tym, jakie będą, poinformuje w miarę upływu czasu.

- Będę podejmował działania takie, które nie będą wpisywały się w scenariusz Tuska i takie, które sprawią, że w przyszłości będą dla nich z tego problemy większe niż mniejsze - zapewnił Ziobro. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Zbigniew Ziobro immunitet

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Zbigniew Ziobro podsumowuje decyzje parlamentu dotyczące jego immunitetu?
  • Jak Zbigniew Ziobro opisuje relacje między rządem Donalda Tuska a wymiarem sprawiedliwości?
  • Jakie stanowisko przyjmuje Zbigniew Ziobro w kontekście zarzutów finansowych wobec niego?
  • Jak Zbigniew Ziobro zamierza reagować na polityczne próby jego marginalizacji?
  • Jakie są przyszłe plany Zbigniewa Ziobry w obliczu obecnej sytuacji politycznej?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

W piątek parlament zdecydował  o uchyleniu immunitetu posła Zbigniewa Ziobry. Tym samym prokurator może już postawić byłemu ministrowi  sprawiedliwości 26 zarzutów, za które grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Posłowie  zgodzili się także na  na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Wkrótce po ogłoszeniu wyników głosowania polityk skomentował decyzję Sejmu. Stwierdził w Telewizji Republika, że  „dobrze, że tak się stało, bo wyszła na jaw ewidentna ustawka”.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości? Prezydent rozwiał wątpliwości
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odniósł się do słów premiera Donalda Tuska
Polityka
„To człowiek, który kłamie każdego dnia”. Marcin Przydacz komentuje słowa Donalda Tuska
Na zdjęciu działka w Zabłotni, przez którą przebiegać ma linia kolei szybkich prędkości łącząca Wars
Polityka
Sondaż: Kogo najbardziej obciąża sprawa sprzedaży działki pod CPK?
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L) i szef KP PiS Mariusz Błaszczak (P) w Sejmie w Warszawie
Polityka
PiS ruszy w Polskę. Czy to wystarczy, by przekonać wyborców?
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama