Jest komentarz Zbigniewa Ziobry po decyzji Sejmu. „Wyszła na jaw ustawka”

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Do sprawy odniósł się już sam były minister sprawiedliwości.

Reklama Reklama

Zbigniew Ziobro po uchyleniu immunitetu: Prawda jest najważniejsza

Jak zaznaczył w rozmowie z Telewizją Republika były minister sprawiedliwości, „prawda jest najważniejsza”. – Dobrze, że tak się stało, bo wyszła na jaw ewidentna ustawka – stwierdził. – Donald Tusk kilka dni temu napisał, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez te długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem i na jego zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości – dodał.

Zdaniem Ziobry „Tusk jest królem złodziei”. – On wie, że ja znam prawdę – zaznaczył polityk.

Były minister sprawiedliwości zapowiedział także, że będzie bronić swoich racji. – Zamierzam się bronić. Zamierzam używać słowa. Zamierzam używać prawdy – zaznaczył. Polityk nie chciał zdradzić, jakie ma plany. – To się okaże. Nas nie słuchają jedynie ludzie życzliwi – powiedział, kiedy zapytano go o to, czy zamierza złożyć wniosek o azyl, czy może jednak wróci do Polski.