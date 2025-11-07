Reklama
Jest komentarz Zbigniewa Ziobry po decyzji Sejmu. „Wyszła na jaw ustawka”

- Donald Tusk kilka dni temu napisał, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez te długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem przejmowali wymiar sprawiedliwości - powiedział Zbigniew Ziobro po tym, jak Sejm zdecydował o zgodzie na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Publikacja: 07.11.2025 23:02

Jest komentarz Zbigniewa Ziobry po decyzji Sejmu. „Wyszła na jaw ustawka"

Ada Michalak

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Do sprawy odniósł się już sam były minister sprawiedliwości. 

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro po uchyleniu immunitetu: Prawda jest najważniejsza

Jak zaznaczył w rozmowie z Telewizją Republika były minister sprawiedliwości, „prawda jest najważniejsza”. – Dobrze, że tak się stało, bo wyszła na jaw ewidentna ustawka – stwierdził. – Donald Tusk kilka dni temu napisał, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez te długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem i na jego zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości – dodał. 

Zdaniem Ziobry „Tusk jest królem złodziei”. – On wie, że ja znam prawdę – zaznaczył polityk.  

Były minister sprawiedliwości zapowiedział także, że będzie bronić swoich racji. – Zamierzam się bronić. Zamierzam używać słowa. Zamierzam używać prawdy – zaznaczył. Polityk nie chciał zdradzić, jakie ma plany. – To się okaże. Nas nie słuchają jedynie ludzie życzliwi – powiedział, kiedy zapytano go o to, czy zamierza złożyć wniosek o azyl, czy może jednak wróci do Polski.

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu po
Polityka
Dziewięciu posłów PiS nie zagłosowało ws. aresztu Zbigniewa Ziobry

Posłowie zdecydowali ws. immunitetu i aresztu Ziobry. Wyniki głosowania 

W piątek posłowie głosowali nad wnioskiem w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Ziobry dotyczyło łącznie 27 głosowań – 26 w sprawie każdego z zarzutów, zaś jeden – wniosku o zatrzymanie i tymczasowy areszt.

W głosowaniach wzięło udział 447 polityków. Wnioski o pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej poparło – w zależności od konkretnego zarzutu – od 248 do 256 posłów. Przeciw opowiadało się niemal w każdym przypadku 185 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymywało się od jednego do sześciu posłów, natomiast 13-14 w ogóle nie brało udziału w głosowaniu.

W 27. głosowaniu – dotyczącym zatrzymania i tymczasowego aresztowania Ziobry – wzięło udział 442 posłów. Za opowiedziało się 244 parlamentarzystów – 156 z klubu KO, 32 z PSL, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy oraz czterech polityków niezależnych. Przeciw zagłosowało 198 posłów – 179 z klubu PiS, 13 z Konfederacji, 3 z Republikanów oraz 3 z Konfederacji Korony Polskiej. Głosu nie oddało 18 posłów – 9 z klubu PiS (Radosław Fogiel, Łukasz Mejza, Marcin Romanowski, Robert Telus, Monika Pawłowska, Iwona Arent, Jan Dziedziczak, Rafał Romanowski, Zbigniew Ziobro), 3 z Konfederacji oraz Paweł Kukiz z Republikanów. Partia Razem także nie wzięła udziału w głosowaniu nad zatrzymaniem i aresztowaniem Ziobry.

Jakie zarzuty prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze?

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. 

Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.

W czwartek Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt. Na posiedzeniu komisji nie stawił się sam Zbigniew Ziobro, który przekonywał wcześniej, że stawiane mu zarzuty są „fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne”. 

Za zarzucane czyny Zbigniewowi Ziobrze grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura obawia się, że były minister może próbować uniknąć odpowiedzialności, ukrywać się lub wpływać na przebieg postępowania – stąd wniosek o zatrzymanie i areszt.

Zgodnie z przepisami, zgoda na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie lub aresztowanie wymaga bezwzględnej większości głosów.

W piątek bezwzględną większością Sejm podjął uchwały o uchyleniu immunitetu oraz wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Do sprawy odniósł się już sam były minister sprawiedliwości. 

Zbigniew Ziobro po uchyleniu immunitetu: Prawda jest najważniejsza

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sejm podjął decyzję ws. zatrzymania i tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry
Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu po
Polityka
Dziewięciu posłów PiS nie zagłosowało ws. aresztu Zbigniewa Ziobry
Szymon Hołownia pożegnał się w Sejmie z posłami. „Dziękuję za te dwa lata"
Polityka
Szymon Hołownia pożegnał się w Sejmie z posłami. „Dziękuję za te dwa lata"
Premier Donald Tusk
Polityka
Tusk: Prezydent zablokował promocję oficerów wywiadu. Nawrocki: Premier kłamie
