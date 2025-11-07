Aktualizacja: 07.11.2025 17:15 Publikacja: 07.11.2025 13:22
Premier Donald Tusk
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
– Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocje na pierwszy stopień oficerski mieli otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – rozpoczął swoje wystąpienie Tusk.
– Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta. Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich, idą tam nie dla kariery, to są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni – przyszli bohaterowie. Ich rodziny, ich matki – kontynuował Tusk.
– Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie, przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji – oświadczył Tusk.
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe."
– To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem – ocenił premier.
– Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów – podsumował Tusk.
Sprawę skomentował w serwisie X również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. „Bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce” – napisał.
„Nie przypominam sobie w historii tych służb, żeby którykolwiek prezydent odmówił podpisania im nominacji oficerskich. Rozmawiałem z funkcjonariuszami ABW i SKW. Zaskoczenie i przykrość – to za mało żebym mógł wyrazić to, co oni teraz czują” – tak z kolei skomentował całą sprawę rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Szef klubu KO Zbigniew Konwiński zarzucił Nawrockiemu „okazanie pogardy osobom, które oczekiwały promocji na pierwszy stopień oficerski”. „Nie podpisał nominacji. Dlaczego? Może był przybity powrotem Wielkiego Bu do Polski...” – dodał, nawiązując do decyzji niemieckiego sądu o ekstradycji do Polski Patryka M. znanego jako „Wielki Bu”, który jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem i przemytem narkotyków. W kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi chwalił się w mediach społecznościowych znajomością z Karolem Nawrockim. Z kolei prezydent twierdził, że jego związki z Patrykiem M. ograniczały się do sparingów bokserskich.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu „działanie na szkodę bezpieczeństwa Polski”
Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się już prezydent Karol Nawrocki. „Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponad partyjne interesy. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia” – napisał w opublikowanym w serwisie X wpisie, do którego załączył także materiał wideo.
– Pan pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – stwierdził w nagraniu Nawrocki. – W czasie gdy za naszą granicą trwa wojna, zdecydował, że zwierzchnik sił zbrojnych ma być pozbawiony najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta, podczas posiedzenia kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym. Na to nie może być i nie będzie mojej zgody – dodał.
– Pan pan premier Tusk musi zrozumieć, że nie jest królem, a szefem rządu, a to oznacza obowiązek współpracy z prezydentem, wybranym przez Polaków. Zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa państwa. Wykorzystywanie służb specjalnych dla chwilowej sławy w mediach społecznościowych jest nieodpowiedzialne i nieakceptowalne. Żołnierze i funkcjonariusze nie mogą być zakładnikami cynicznych rozgrywek premiera. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych – zaznaczył Karol Nawrocki.
Między rządem a Karolem Nawrockim, a wcześniej między rządem a Andrzejem Dudą toczył się wcześniej spór o brak zgody na nominacje ambasadorskie. W związku ze sprzeciwem Pałacu Prezydenckiego na nominację ambasadorską dla Bogdana Klicha (jest obecnie polskim przedstawicielem, w randze chargé d’affaires w USA) oraz Ryszarda Schnepfa (jest polskim chargé d’affaires we Włoszech), najpierw Andrzej Duda, a teraz Karol Nawrocki odmawiali podpisania kilkudziesięciu nominacji ambasadorskich.
