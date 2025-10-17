Reklama
Sondaż: Polacy nie są zadowoleni ze współpracy Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem

Między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska w ciągu kilku miesięcy doszło do wielu sporów, a z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że Polacy w zdecydowanej większości negatywnie oceniają współpracę prezydenta z premierem.

Publikacja: 17.10.2025 08:24

Foto: PAP/Paweł Supernak

Przemysław Malinowski

W czasie kampanii wyborczej Nawrocki nie szczędził słów krytyki pod adresem szefa rządu. Nazwał go m.in. „szkodnikiem polskiej polityki” czy też „najgroźniejszym politykiem po 1989 roku”.

W przeprowadzonym w sierpniu przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego sondażu Polacy wskazali, że ich zdaniem prezydent nie będzie dobrze współpracował z rządem.

– Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, to znaczy, kto rządzi w kraju i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny;– zapowiadał Tusk.

Spory między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem

Po objęciu funkcji prezydenta Karol Nawrocki zawetował kilka ważnych ustaw przygotowanych przez rząd Tuska, w tym dotyczących wsparcia dla Ukraińców przebywających w Polsce. Krytykował również rząd za zarządzanie finansami publicznymi, wyrażając poważne obawy o deficyt budżetowy i plany podwyżek podatków, na co premier Tusk odpowiadał argumentami o wzroście gospodarczym oraz konieczności wysokich wydatków na obronność. Spór dotyczył także reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontakcie z administracją USA. 

Nie ma również porozumienia między rządem a prezydentem w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. W tym tygodniu Nawrocki wręczając nominacje sędziowskie i asesorskie powiedział, że „nie zgodzę się na to, aby prawo było czytane przez polityków tak, jak oni sobie je wyobrażają, bo to nie jest zapowiedź prawa, tylko zapowiedź zwykłego bezprawia”.

– Pan prezydent pozwolił sobie na żart, mówiąc, że w tej chwili politycy wtrącają się w wymiar sprawiedliwości – mówił w odpowiedzi Donald Tusk.

Polacy ocenili relacje Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska

Jak Polacy oceniają współpracę na linii rząd – prezydent? Na takie pytanie odpowiedzieli ankietowani w sondażu przeprowadzonym przez Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Zaledwie 20 proc. badanych uważa, że relacje Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska są dobre. Zdecydowana większość – 80 proc. – wskazała, że te stosunki są złe. 

Sondaż przeprowadzono w dniach 11-12 października 2025 r. na próbie 1002 dorosłych Polaków.

W innym badaniu przeprowadzonym w październiku zapytano Polaków o ocenę działalności Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Decyzje podejmowane przez prezydenta były oceniane bardziej pozytywnie niż działania premiera Donalda Tuska.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP

