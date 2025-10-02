Na pytanie o ocenę działalności Karola Nawrockiego 38 proc. badanych odpowiedziało, że działania prezydenta oceniają „zdecydowanie dobrze”. 13,6 proc. badanych ocenia działania głowy państwa „raczej dobrze”. Oznacza to, że pozytywną ocenę prezydentowi za dotychczasowe działania wyraża łącznie 51,6 proc. badanych.

Sondaż: Polacy oceniają działania Donalda Tuska znacznie bardziej krytycznie, niż działania Karola Nawrockiego

W przypadku Donalda Tuska odsetek ten jest wyraźnie mniejszy, zwłaszcza wśród oceniających działania premiera „zdecydowanie dobrze”. „Zdecydowanie dobrze” ocenia działalność premiera 15,7 proc. ankietowanych, a 24 proc. ocenia ją „raczej dobrze”. Działania szefa rządu pozytywnie ocenia 39,7 proc. respondentów.

„Zdecydowanie źle” działanie prezydenta ocenia 23,3 proc. badanych, a „raczej źle” – 14,7 proc. Łączny odsetek ocen negatywnych działań prezydenta wyniósł 38 proc. W przypadku premiera „zdecydowanie źle” jego działanie ocenia 41,7 proc. badanych, a 11,6 proc. ocenia je „raczej źle”. Negatywną ocenę na temat działań szefa rządu wyraża zatem łącznie 53,3 proc. badanych.

Odsetek oceniających prezydenta pozytywnie jest więc o 11,9 punktu procentowego wyższy, niż w przypadku osób oceniających pozytywnie Donalda Tuska. Z kolei odsetek oceniających negatywnie premiera jest o 15,3 punktu procentowego wyższy, niż w przypadku oceniających negatywnie prezydenta.