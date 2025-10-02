Rzeczpospolita
Wydarzenia
Karol Nawrocki wygrywa sondażowy pojedynek z Donaldem Tuskiem

Działania prezydenta Karola Nawrockiego są oceniane bardziej pozytywnie niż działania premiera Donalda Tuska - wynika z dwóch sondaży przeprowadzonych przez IBRiS dla Onetu.

Publikacja: 02.10.2025 06:11

Donald Tusk i Karol Nawrocki

Donald Tusk i Karol Nawrocki

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Na pytanie o ocenę działalności Karola Nawrockiego 38 proc. badanych odpowiedziało, że działania prezydenta oceniają „zdecydowanie dobrze”. 13,6 proc. badanych ocenia działania głowy państwa „raczej dobrze”. Oznacza to, że pozytywną ocenę prezydentowi za dotychczasowe działania wyraża łącznie 51,6 proc. badanych.

Sondaż: Polacy oceniają działania Donalda Tuska znacznie bardziej krytycznie, niż działania Karola Nawrockiego

W przypadku Donalda Tuska odsetek ten jest wyraźnie mniejszy, zwłaszcza wśród oceniających działania premiera „zdecydowanie dobrze”. „Zdecydowanie dobrze” ocenia działalność premiera 15,7 proc. ankietowanych, a 24 proc. ocenia ją „raczej dobrze”. Działania szefa rządu pozytywnie ocenia 39,7 proc. respondentów. 

„Zdecydowanie źle” działanie prezydenta ocenia 23,3 proc. badanych, a „raczej źle” – 14,7 proc. Łączny odsetek ocen negatywnych działań prezydenta wyniósł 38 proc. W przypadku premiera „zdecydowanie źle” jego działanie ocenia 41,7 proc. badanych, a 11,6 proc. ocenia je „raczej źle”. Negatywną ocenę na temat działań szefa rządu wyraża zatem łącznie 53,3 proc. badanych.

Donald Tusk i Szymon Hołownia
Polityka
Koalicja rządowa wisi na Polsce 2050, Donald Tusk ma problem. Dlaczego Szymon Hołownia odchodzi?

Odsetek oceniających prezydenta pozytywnie jest więc o 11,9 punktu procentowego wyższy, niż w przypadku osób oceniających pozytywnie Donalda Tuska. Z kolei odsetek oceniających negatywnie premiera jest o 15,3 punktu procentowego wyższy, niż w przypadku oceniających negatywnie prezydenta. 

51,6 proc.

Tylu badanych ocenia pozytywnie działanie Karola Nawrockiego

10,4 proc. badanych nie wie, jak ocenić dotychczasowe działania prezydenta. W przypadku premiera odsetek takich osób jest nieco niższy i wynosi 7,1 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 19-20 września metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1,1 tys. osób. 

Ranking zaufania: Karol Nawrocki liderem, Donald Tusk trzeci w rankingu nieufności

Karol Nawrocki wypada też lepiej od Donalda Tuska w najnowszym rankingu zaufania CBOS. Z badania tego wynika, że Nawrockiemu ufa 58 proc. Polaków, a nie ufa mu 25 proc. badanych – żaden inny polityk uwzględniony w sondażu nie notuje tak wysokiego poziomu zaufania. Z kolei Donald Tusk zajmuje trzecie miejsce wśród polityków, którym Polacy ufają najmniej – brak zaufania wobec premiera wyraża 51 proc. badanych, ufa mu 36 proc. respondentów. 

Natomiast z badania CBOS (11-22 września) wynika, że odsetek przeciwników rządu (46 proc.) znacznie przekracza odsetek jego zwolenników (29 proc.). W ciągu miesiąca odsetek zwolenników rządu spadł o 1 punkt procentowy.

e-Wydanie