O tym, że obecnie 18 projektów postanowień w sprawach mianowania ambasadorów oczekuje na kontrasygnatę premiera informuje nas Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z tymi informacjami prezydent podpisał też 31 marca jedno postanowienie o mianowaniu ambasadora (nieoficjalnie wiemy, że chodzi o Agnieszkę Bartol, stałego przedstawiciela przy UE). Zgodnie z decyzja szefa MSZ – o czym też informuje nas KPRP – 11 kwietnia odbędzie się posiedzenie Konwentu Służby Zagranicznej, podczas którego będą rozpatrywane kwestie nominacji kolejnych kandydatur.

Ani nasi rozmówcy z KPRP, ani rozmówcy z MSZ nie chcą powiedzieć, o jakie nazwiska w tym przypadku chodzi. Nie zmienia to faktu, że w najbliższym czasie może dojść do „odblokowania” blisko 20 placówek dyplomatycznych w trwającym ponad rok sporze o nominacje ambasadorskie. „Warto podkreślić, że to MSZ, w ubiegłym roku, rozpoczął spór, nie respektując konstytucyjnego uprawnienia Prezydenta RP i 30-letniej praktyki w tym zakresie. Gdy powrócono do dotychczasowego sposobu powoływania ambasadorów, Prezydent prowadzi proces nominacji. ” - dodaje KPRP w przesłanym komunikacie.

Spór Sikorskiego i Tuska z Dudą. Przyspieszenie w ostatnich dniach

W poniedziałek szef MSZ poinformował w rozmowie z RMF, że w poniedziałek do Kancelarii Premiera wpłynęły wnioski o kontrasygnatę nominacji ambasadorskich – po roku zwłoki. - Przysyłają podpisy. No to trudno, żebym był niezadowolony. Rok to trwało – mówił Sikorski. Wcześniej – w weekend – Sikorski zapowiedział, że wycofa nominacje ambasadorskie i będzie oczekiwał na nowego prezydenta. Już w weekend Andrzej Dera z KPRP mówił jednak, że już przedstawił do podpisania prezydentowi jedno postanowienie o powołaniu ambasadora. Teraz zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej” sprawa może dotyczyć kolejnych 18 osób.

Sikorski, Duda i uzupełnienie wakatów ambasadorskich

W czerwcu 2024 roku prezydent Andrzej Duda rozmowie z RMF stwierdził, że w tamtym momencie było 30 wakujących stanowisk ambasadorskich. Polska ma ambasady łącznie w 94 krajach i 10 stałych przedstawicielstw (podsumowanie Stowarzyszenia Demagog). Uzupełnienie 18 wakatów byłoby więc znacznym wzmocnieniem reprezentacji Polski w innych krajach.