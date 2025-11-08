Aktualizacja: 08.11.2025 07:14 Publikacja: 08.11.2025 07:09
Szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że w stolicy Ukrainy doszło do pożaru po rosyjskim ataku.
W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 826 uderzeń na 21 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Trzy osoby zginęły, a sześć zostało rannych.
Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Dniepr, w którym zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 13-letnia dziewczynka.
Donald Trump twierdzi, że...
Donald Trump twierdzi, że Władimir Putin...
Rosyjski oficer, którzy bierze udział w...
USA mają przeprowadzić w środę test poci...
W Pekinie premier Rosji Michaił Miszusti...
