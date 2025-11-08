07:05
08.11.2025

Pożar w Kijowie

Szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że w stolicy Ukrainy doszło do pożaru po rosyjskim ataku. 

07:03
08.11.2025

Obwód zaporoski: Rosjanie przeprowadzili 826 ataków w ciągu doby

W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 826 uderzeń na 21 miejscowości w obwodzie zaporoskim. Trzy osoby zginęły, a sześć zostało rannych.

06:45
08.11.2025

Nocny atak na Dniepr. Zginęła kobieta

Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Dniepr, w którym zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 13-letnia dziewczynka.

06:41
08.11.2025

Podsumowanie piątkowych wydarzeń

