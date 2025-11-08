Miesiąc temu administracja Trumpa nałożyła sankcje na rosyjskie koncerny Lukoil i Rosnieft, grożąc również restrykcjami wobec państw, które nadal kupują od nich surowce. Orbán, jeden z najbliższych sojuszników Trumpa w Europie, zabiegał o wyjątek podczas pierwszego od powrotu republikanina do Białego Domu spotkania w cztery oczy.

Reklama Reklama

Sankcje USA i wyjątek dla Węgier

Szef węgierskiego rządu tłumaczył, że rezygnacja z rosyjskiej ropy byłaby katastrofalna dla gospodarki jego kraju. – Wyjaśnię, jakie byłyby konsekwencje dla Węgrów i węgierskiej gospodarki, gdybyśmy przestali kupować ropę i gaz z Rosji – mówił Orbán.

Trump, który naciska na Europę, by ograniczyła zakupy rosyjskich surowców, okazał zrozumienie dla argumentów węgierskiego premiera. – To inna sytuacja, bo Węgry nie mają dostępu do morza i portów. Wielu Europejczyków wciąż kupuje od Rosji – zapytałem więc: o co w tym chodzi? – stwierdził amerykański prezydent.