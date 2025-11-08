Reklama
USA zwalniają Węgry z sankcji za rosyjską ropę po spotkaniu Orbána z Trumpem

Stany Zjednoczone udzieliły Węgrom rocznego wyłączenia z amerykańskich sankcji dotyczących importu rosyjskiej ropy i gazu – poinformował w piątek przedstawiciel Białego Domu. Decyzja zapadła po przyjaznym spotkaniu Donalda Trumpa z premierem Viktorem Orbánem w Waszyngtonie.

Publikacja: 08.11.2025 08:06

Viktor Orbán i Donald Trump

Przemysław Malinowski

Miesiąc temu administracja Trumpa nałożyła sankcje na rosyjskie koncerny Lukoil i Rosnieft, grożąc również restrykcjami wobec państw, które nadal kupują od nich surowce. Orbán, jeden z najbliższych sojuszników Trumpa w Europie, zabiegał o wyjątek podczas pierwszego od powrotu republikanina do Białego Domu spotkania w cztery oczy.

Sankcje USA i wyjątek dla Węgier

Szef węgierskiego rządu tłumaczył, że rezygnacja z rosyjskiej ropy byłaby katastrofalna dla gospodarki jego kraju. – Wyjaśnię, jakie byłyby konsekwencje dla Węgrów i węgierskiej gospodarki, gdybyśmy przestali kupować ropę i gaz z Rosji – mówił Orbán.

Trump, który naciska na Europę, by ograniczyła zakupy rosyjskich surowców, okazał zrozumienie dla argumentów węgierskiego premiera. – To inna sytuacja, bo Węgry nie mają dostępu do morza i portów. Wielu Europejczyków wciąż kupuje od Rosji – zapytałem więc: o co w tym chodzi? – stwierdził amerykański prezydent.

Węgry kupią amerykański gaz LNG

Jak podał przedstawiciel Białego Domu, w ramach porozumienia Budapeszt zobowiązał się do zakupu amerykańskiego gazu LNG o wartości ok. 600 mln dolarów.

Węgry od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku utrzymują silne uzależnienie od rosyjskich surowców, co budzi krytykę ze strony Unii Europejskiej i sojuszników z NATO. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2024 roku Węgry importowały 74 proc. gazu i 86 proc. ropy z Rosji.

Eksperci MFW ostrzegali, że ewentualne odcięcie rosyjskiego gazu mogłoby kosztować węgierską gospodarkę ponad 4 proc. PKB.

Trump i Orbán o wojnie w Ukrainie

Podczas rozmów w Białym Domu Trump i Orbán poruszyli także temat wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent ocenił, że Rosja „po prostu nie chce jeszcze przestać walczyć”, ale wyraził przekonanie, że z czasem „do tego dojdzie”.

Trump zapytał Orbána, czy Ukraina może wygrać wojnę. – Cud może się zdarzyć – odparł węgierski premier.

Wcześniej Trump zapowiadał możliwość spotkania z Władimirem Putinem w Budapeszcie, jednak rozmowy zostały wstrzymane po odrzuceniu przez Rosję propozycji zawieszenia broni.

„Złota epoka” relacji USA–Węgry

Podczas wizyty w Waszyngtonie Orbán mówił o perspektywie „złotej epoki współpracy” między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi. Nie szczędził też krytyki wobec administracji Joe Bidena, co, zdaniem komentatorów, miało na celu zjednanie sobie Trumpa.

Prezydent USA, który udzielił Orbánowi poparcia w nadchodzących wyborach w 2026 roku, chwalił węgierskiego premiera za twardą politykę migracyjną. – Nie popełnił błędu w kwestii imigracji. Szanują go wszyscy, a ja go lubię i podziwiam. To właściwy człowiek na właściwym miejscu – powiedział Trump.

