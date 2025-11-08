Reklama
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Europoseł Grzegorz Braun domaga się ochrony kontrwywiadowczej

Grzegorz Braun, poseł do Parlamentu Europejskiego i prezes Konfederacji Korony Polskiej, zwrócił się o „pilne zapewnienie należytej ochrony kontrwywiadowczej”. Podejrzewa działania zmierzające do „delegitymizacji rosnącej siły opozycyjnej i defamacji jej lidera”.

Publikacja: 08.11.2025 19:00

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun

Foto: PAP, Piotr Polak

Agnieszka Kazimierczuk

„Uprzejmie proszę o pilne sprawdzenie i zapewnienie należytej ochrony kontrwywiadowczej, niezbędnej w mojej pracy polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, członka stałego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET), oraz Prezesa Konfederacji Korony Polskiej (partii mającej reprezentację w Sejmie RP)” - zaczyna swój list do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka Grzegorz Braun, europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej. Pismo to opublikował na X wiceszef Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. 

Fala dezinformacji i insynuacji

Braun podkreślił, że nie pierwszy raz występuje z takim apelem do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Ma to związek z – jak wyjaśnił – „kolejnymi falami medialnej dezinformacji i insynuacji”, które narastają po upublicznieniu jego nazwiska w kontekście otrzymania białoruskiej nagrody noszącej imię dezertera z Wojska Polskiego. Według europosła, działania te mają prowadzić do delegitymizacji rosnącej siły partii opozycyjnej oraz budzić wątpliwości co do jego lojalności wobec państwa polskiego.

„Wyraźnie mamy do czynienia z nagonką, z zaangażowaniem wielu ośrodków dezinformacji, krajowych i zagranicznych, a także prominentnych postaci życia publicznego” – ocenił Braun w liście.

Zagrożenie dla stabilności sceny politycznej

Polityk przekonuje, że obecna sytuacja wykracza poza jego prywatne sprawy i już bezpośrednio dotyczy bezpieczeństwa państwa oraz stabilności polskiej sceny politycznej. Twierdzi, że działania szkalujące Konfederację Korony Polskiej służą wyeliminowaniu jednej z najważniejszych sił opozycyjnych.

„Jest to już kwestia bezpośrednio i ściśle należąca do sfery bezpieczeństwa narodowego – jako działania o charakterze prowokacji, ewidentnie zmierzające do destabilizacji polskiej sceny politycznej poprzez wyeliminowanie jednej z wiodących sił politycznych, jaką jest dziś Konfederacja Korony Polskiej” – napisał Braun.

Braun, powołując się na wypowiedź ministra obrony narodowej o „niebezpiecznej sytuacji”, zaapelował o „pilne wyjaśnienia” oraz intensywne działania właściwych służb państwowych. Wyraził przy tym sugestię, by nie zawężać działań rozpoznawczych wyłącznie do kierunku wschodniego, wskazując na konieczność oceny szerokiego kontekstu prowokacji oraz prób ingerencji w suwerenność Polski.

List skierowany został nie tylko do ministra Siemoniaka, ale również do wiadomości resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej i spraw zagranicznych. Zdaniem Brauna bowiem sprawa ma wymiar zarówno krajowy, jak i międzynarodowy i powinna zostać poddana wnikliwej analizie przez służby bezpieczeństwa. Autor listu oczekuje „niezwłocznych działań i pilnych informacji o ich wynikach”.

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Służba Wywiadu i Służba Kontrwywiadu Wojskowego Osoby Tomasz Siemoniak Grzegorz Braun

e-Wydanie
