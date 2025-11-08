Europoseł Grzegorz Braun domaga się ochrony kontrwywiadowczej

„Uprzejmie proszę o pilne sprawdzenie i zapewnienie należytej ochrony kontrwywiadowczej, niezbędnej w mojej pracy polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, członka stałego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET), oraz Prezesa Konfederacji Korony Polskiej (partii mającej reprezentację w Sejmie RP)” - zaczyna swój list do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka Grzegorz Braun, europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej. Pismo to opublikował na X wiceszef Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

Reklama Reklama

Fala dezinformacji i insynuacji

Braun podkreślił, że nie pierwszy raz występuje z takim apelem do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Ma to związek z – jak wyjaśnił – „kolejnymi falami medialnej dezinformacji i insynuacji”, które narastają po upublicznieniu jego nazwiska w kontekście otrzymania białoruskiej nagrody noszącej imię dezertera z Wojska Polskiego. Według europosła, działania te mają prowadzić do delegitymizacji rosnącej siły partii opozycyjnej oraz budzić wątpliwości co do jego lojalności wobec państwa polskiego.

„Wyraźnie mamy do czynienia z nagonką, z zaangażowaniem wielu ośrodków dezinformacji, krajowych i zagranicznych, a także prominentnych postaci życia publicznego” – ocenił Braun w liście.