PiS jest tu jednak w kłopotliwej sytuacji, bo próbując obejść Konfederację i Konfederację Korony Polskiej z prawej strony, przybiera twarz, która może być odstręczająca dla bardziej umiarkowanych wyborców. A bez nich trudno będzie przebić sufit 30 proc. poparcia, na którym zatrzymała się ta partia.

To jest klasyczny problem tak zwanej obustronnej opozycji, czyli sytuacji, w której próbujemy pójść w jedną stronę sceny politycznej i wtedy tracimy z drugiej, a gdy próbujemy pójść w tą drugą, to tracimy środek. I to jest sytuacja bardzo trudna. Myślę, że dla Jarosława Kaczyńskiego aktualny radykalizm to niezbędna „prawda etapu”. Na tym etapie PiS walczy o hegemonię na prawicy, chce wyeliminować Brauna, chce zwasalizować Konfederację, bo pewnie jej wyeliminować się nie da. I dopiero potem PiS zacznie przymilać się do elektoratu bardziej centrowego po to, żeby zmierzać w kierunku tych 40 proc. Wiadomo, że dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejszym celem jest jakieś 40-45 proc., tak żeby móc sprawować samodzielne rządy i nie musieć się przejmować żadną Konfederacją, która byłaby bardzo trudnym koalicjantem. Konfederacja ma zupełnie inny program gospodarczy niż PiS. Wprawdzie posługują się podobną poetyką nacjonalistyczno-antyunijną czy eurosceptyczną i w tym by się porozumieli, natomiast to jest dosłownie kilka kwestii, w których mogliby współpracować. W sferze gospodarczej PiS i Konfederacja zupełnie by się rozjechali.

Przejdźmy do Koalicji Obywatelskiej, bo ona też osiągnęła pewien stały pułap poparcia, na poziomie nieco ponad 30 proc. O co teraz walczy Tusk? Czy zjednoczenie PO z mniejszymi koalicjantami to początek wywierania presji na budowę jakiejś szerszej, wspólnej listy – np. z PSL i Polską 2050?

Są też sondaże grupy OGB, które pokazują poparcie dla Koalicji Obywatelskiej na poziomie 38-39 proc. I podejrzewam, że Donald Tusk i jego współpracownicy wolą patrzeć na te wyniki. Bo 38 proc. to już jest prawie 42 proc. A 42 proc. to już zmierzanie w kierunku samodzielnej większości, ewentualnie przy współpracy z lewicą. Ta ostatnia, jeśli zauważy, że podzielona nie przekroczy progu wyborczego, wówczas znów pojawi się na wspólnej liście i wejdzie do parlamentu. Sądzę, że Tusk myśli o tym, że jest w stanie zbudować większe poparcie niż to 30 proc. Pamiętajmy, że teraz wyniki w wielu sondażach będą niskie dla poszczególnych partii, ponieważ będzie duża pula niezdecydowanych. Nie ma w tej chwili presji wyborczej na to, żeby mieć preferencje partyjne. To jest moment, by mieć wątpliwości. Jeśli natomiast chodzi o konsumpcję PSL i Polskę 2050 przez KO, to na poziomie elektoratu ta konsumpcja już się dokonała. Jeśli partia ma 1 czy 2 proc. poparcia, to w zasadzie trudno mówić o jej istnieniu, bo to wynik poniżej błędu statystycznego. Pytanie, co stanie się z ich działaczami, czy wejdą na wspólne listy, czy nie. To może uratować PSL, bo bez tego PSL grozi to, że stanie się partią wyłącznie lokalną, która będzie funkcjonować na poziomie gmin wiejskich czy sejmików wojewódzkich w dawnej Kongresówce. Z kolei Polska 2050 była ugrupowaniem, które miało być dla ludzi, którzy nie chcą PiS-u, ale Donald Tusk również jest dla nich niestrawny. Dla nich miał być Szymon Hołownia, który mówi o zgodzie narodowej, umiarkowaniu i dyskursie centrowym. Widzimy jednak, że takie bycie w centrum, trwanie w politycznym rozkroku, samemu Hołowni źle wyszło. Od czasu, gdy poszedł na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, jego wiarygodność bardzo spadła. To było widać najlepiej w sondażach zaufania.

Czy obserwujemy właśnie agonię Polski 2050 i jej „unowocześnienie”, czyli zlanie się z KO, jak to stało się z Nowoczesną?

To bardzo ciekawa koncepcja unowocześnienia. Będę musiał zapamiętać to pojęcie (śmiech). Gdyby Polska 2050 już teraz była gotowa na integrację z KO, to pewnie by się do niej przyłączyła. Sądzę, że pojedyncze osoby, najbardziej kompetentne, wartościowe i pewnie niekontrowersyjne znajdą się na listach Koalicji Obywatelskiej, bo będą dla niej wsparciem ze swoimi środowiskami.

Obok KO i PiS mamy dwie siły, które chcą wejść do wielkiej polityki wraz z drzwiami, a – w przypadku Konfederacji Korony Polskiej – nawet z futryną. Konfederacja rosła w czasie udanej kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena, ale dziś poparcie dla niej ustabilizowało się na poziomie kilkunastu procent. Czy to już kres jej możliwości?

Konfederacja jest w punkcie, w którym trzeba zmienić strategię, ale trzeba umieć ją zmienić. Jest na progu przejścia od partii niszowej do partii mainstreamowej. Z partiami mainstreamowymi jest tak, że trudno mieć ich dużo. My mamy dwie – to PiS i Koalicja Obywatelska, które dominują na scenie politycznej. Reszta to są pretendenci, partie, które muszą mieć swoje nisze, sfery i tematy zaniedbane przez partie mainstreamu. Konfederacja obsługuje ten radykalny, wolnorynkowy dyskurs z domieszką nacjonalizmu. Ale dominuje tam teraz dyskurs wolnorynkowy i to on generuje zyski wyborcze. Ma to swoje ograniczenia, ponieważ, jak się zaczyna przypominać, co oznacza ta wolnorynkowość – na przykład płatne studia czy płatną opiekę zdrowotną, to wielu wyborców orientuje się, że to jednak nie jest partia dla nich. To jest ten sufit poparcia. Trudno, moim zdaniem, z takimi postulatami przekroczyć próg przejścia do mainstreamu. Myślę, że Konfederacja na tym poziomie pozostanie. Jej szansą jest pójście w nurty bardziej populistyczne. Np. w hasło „my jeszcze nie rządziliśmy”, jak kiedyś Andrzej Lepper. To podziałało, choć nie zapewniło długotrwałej obecności na scenie politycznej.