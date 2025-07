Jakie sprawy wymagają rozstrzygania w pełnym składzie TK?

Chodzi o kilka istotnych kategorii spraw. Przede wszystkim pełny skład powinien rozstrzygać te sprawy, w których występuje istotny problem konstytucyjny. TK w pełnym składzie zajmuje się m.in. sporami kompetencyjnymi, wnioskami prezydenta w sprawie zgodności ustawy z konstytucją przed jej podpisaniem czy sprawami o szczególnym stopniu zawiłości. Niewykluczone jednak, że po wyroku TK sprzed kilku dni sprawy te będą rozstrzygały składy inne niż ustawowy pełny skład.

Rzeczywiście, kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dla wydania orzeczenia w pełnym składzie Trybunału wystarczy udział wszystkich jego sędziów, którzy stawili się na posiedzenie. Czy ten wyrok może uratować TK przed paraliżem?

Trybunał już jest sparaliżowany. Skoro jego orzeczenia nie są publikowane, a ich moc obowiązująca nie jest uznawana, to TK zamienia się w swoiste grono seminaryjne przedstawiające pewien sposób wykładni konstytucji. Na tym jego rola się kończy. Nie skomentuję uzasadnienia wyroku TK, bo go nie znam. Mogę jednak powiedzieć, że w sytuacji, w której władza polityczna chciałaby zablokować działalność normalnie, prawidłowo funkcjonującego sądu konstytucyjnego nie wybierając sędziów, to uznałbym za wartą rozważenia argumentację, zgodnie z którą pełny skład to wszyscy sędziowie zdolni do orzekania.

TK podkreślił w tym wyroku, że powiązanie kategorii pełnego składu ze sztywnym kworum zagraża wartościom konstytucyjnym, może bowiem prowadzić do wygaszenia albo ograniczenia orzekania Trybunału. Czy zgadza się pan z tą argumentacją?

Ten argument wydaje mi się nietrafiony. Zmierza bowiem do tego, że ustawodawca nie powinien określać liczby sędziów wymaganych do stworzenia pełnego składu TK. A jest dokładnie odwrotnie. Uważam, że brak takiego ustawowego precyzyjnego określenia pełnego składu może prowadzić do paraliżu. Jeżeli w TK jest 15 czynnych sędziów zdolnych do orzekania, to wystarczy, że jedna z tych osób zachoruje i Trybunał nie mógłby wydać orzeczenia w pełnym składzie. Jakieś sztywne kworum powinno być zapisane w ustawie. Biorąc pod uwagę funkcjonalność tego organu mogłoby to być dziewięciu sędziów.

Rządzący konsekwentnie nie wybierają nowych sędziów TK na pojawiające się wakaty, argumentując, że nie chcą w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie. Co pan o tym sądzi?

Jest to sytuacja niezgodna z konstytucją, ale rozumiem, dlaczego do niej dochodzi. TK swoimi działaniami doprowadził do sytuacji, w której trudno traktować go jako organ wypełniający swoje konstytucyjne funkcje. Zapadają kuriozalne orzeczenia, po których warto byłoby zastanowić się nad wszczęciem wobec sędziów postępowań dyscyplinarnych. Przykładem jest orzeczenie, w którym TK stwierdził, że skarga konstytucyjna złożona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest niedopuszczalna, bo skargi konstytucyjne mogą składać tylko osoby fizyczne. To rażące naruszenie Konstytucji.

Czy Sejm powinien zatem wybrać niezwłocznie nowych sędziów TK i obsadzić wakaty?

Niestety obecnie nie widzę w tej sprawie optymalnego rozwiązania. Mam wątpliwości, czy nawet gdyby ruszył nabór na te wakaty, to znaleźliby się poważni prawnicy, którzy zgodziliby się zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym. Z drugiej strony jeśli większość parlamentarna będzie zwlekać z wyborem sędziów do czasu, kiedy będzie do obsadzenia większość miejsc w TK, to powstanie uzasadniony zarzut upolitycznienia tego wyboru. I nawet jeśli wybrane w ten hurtowy sposób osoby będą wybitnymi fachowcami, to zostaną one obciążone politycznym wyborem. Spór będzie trwał nadal. Byłbym jednak zwolennikiem niezwłocznego obsadzenia wakatów w TK pod warunkiem, że zmodyfikowana zostałaby procedura wyboru sędziów.