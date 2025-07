Nawrocki: Jako prezydent wszystkich Polaków będę gotowy do dialogu i konkretnych działań

Zapowiedział, że chce wesprzeć działania rządu w kwestiach takich jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy deregulacja i zwrócił uwagę na konieczność przeciwdziałania podziałom społecznym, które wdarły się nawet do rodzinnych relacji.

- Wojna polsko-polska powinna się skończyć – rozmowa i dialog ponad podziałami jest dziś niezbędna — powiedział Nawrocki.

Nawrocki o kibicach: To ludzie, którzy gdy są potrzebni, zawsze są tam, gdzie powinni – po stronie Polski

Nawrocki mówił również o podziałach społecznych, które przejawiają się obecnie m.in. w sytuacji na zachodniej granicy, gdzie powołany przez Roberta Bąkiewicza Ruch Obrony Granic kontroluje, „czy niemieckie służby nie wypychają nam migrantów do Polski”.

Prezydent elekt uważa, że „opieszałość rządu Donalda Tuska” doprowadziła do konfrontacji Straży Granicznej ze „społecznikami”. Wśród tych ostatnich mają być kibice.

– Kibice to też pewien fenomen ludzi, którzy gdy są potrzebni, czy do obrony granic, czy do manifestowania przeciwko nielegalnej migracji, zawsze są tam, gdzie być powinni – a więc po stronie Polski – stwierdził Nawrocki. - To wszystko pokazuje, że w ostatnim czasie w Polsce obudził się pewien ruch społeczny, obywatelski, odpowiedzialności za Polskę. Wiele środowisk angażuje się do rozwiązań politycznych czy budzi elity polityczne do tego, aby działać w konkretnych sprawach – mówił