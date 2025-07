Robert Bąkiewicz sympatyzuje z PiS. Cel: odebrać Konfederacji narodowy patriotyczny elektorat. I przy okazji osłabić rząd Tuska

Wyrywkowe kontrole graniczne wprowadził polski rząd w odpowiedzi na kontrole wjazdu do Niemiec, które trwają od października 2023 r. – Wszystkie przejścia na granicy z Niemcami zostały uznane za obiekty infrastruktury krytycznej, ale nie wydano na ten temat rozporządzenia, nie pojawiły się znaki zakazujące fotografowania. Czy ta tymczasowa budka strażnika ma być objęta zakazem? Przecież to śmieszne. Respektujemy zakaz lotów dronami – dodaje Bąkiewicz.

PiS od miesięcy rozkręca histerię wokół rzekomego przerzucania migrantów z Niemiec do Polski, na co „polski rząd nie reaguje”. Ruch Obrony Granic powstał nawet jako zespół parlamentarny w Sejmie, któremu szefuje poseł PiS Janusz Kowalski. W zespole znaleźli się politycy PiS, m.in. Przemysław Czarnek, Dariusz Matecki czy Michał Wójcik.

Robert Bąkiewicz, który pojawił się na inauguracyjnym posiedzeniu, został powitany owacjami na stojąco. O czym to może świadczyć? – To niewątpliwie wzmacnia samego Roberta Bąkiewicza i może świadczyć o tym, że zostanie wpisany na listy PiS w wyborach. Sam Ruch ma typowy polityczny wymiar – grania na osłabienie rządu Tuska, który ma sobie nie radzić z zapewnieniem bezpieczeństwa Polaków, jakże ważnej kwestii dla wszystkich – ocenia prof. Bartłomiej Biskup, politolog UW. Jego zdaniem sama akcja na granicy jest nie do sprawdzenia przez zwykłych ludzi. – Widzimy tylko to, co zostaje nagrane i nam pokazane w portalach – dodaje ekspert.

Ruch Narodowy jest w Konfederacji Michał Wawer, poseł Konfederacji o konkurencji z PiS

Układanie się Bąkiewicza, do niedawna twarzy Marszów Niepodległości z PiS pokazuje walkę o ten sam elektorat, o który walczy coraz silniejsza Konfederacja. Ona również w formie patroli obywatelskich kontrolowała to, co się dzieje na granicy z Niemcami. – Tak, nazwałbym to kulturalną konkurencją. Oczywiście, że PiS próbuje wejść w ten sam, nasz elektorat przy pomocy Roberta Bąkiewicza i jest przez niego wykorzystywany. On sam pod różnymi szyldami działa, teraz jako Ruch Ochrony Granic, ale na pewno nie reprezentuje ruchu narodowego. Ruch Narodowy jest w Konfederacji – zastrzega Michał Wawer, poseł Konfederacji.