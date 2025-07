Adam Bodnar: Anomalie podczas liczenia głosów nie wpłynęły na wybór Karola Nawrockiego

Jakiej współpracy z prezydentem pan się spodziewa?

Trudno powiedzieć, bo też nie wiemy jeszcze do końca, jaki będzie skład Kancelarii Prezydenta. Kwestie personalne, wbrew pozorom, mają znaczenie. Najważniejszą rzeczą jest pełne rozumienie i świadomość tego, że prezydent też ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo prawne obywateli, za stabilność systemu prawnego, przestrzeganie prawa Unii Europejskiej czy zobowiązań międzynarodowych. W tym duchu będziemy z prezydentem rozmawiali.

A można dekretami, rozporządzeniami przywracać praworządność i rządzić?

To zależy, bo czasami bywa tak, że ustawy zostawiają jakąś przestrzeń do tego, żeby dokonywać odpowiednich zmian i naprawiać pewne elementy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o duże rozwiązania ustrojowe, to bez ustaw tego nie można zrobić. Przykładem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Zbliża się koniec kadencji tego organu, który uznaje się za KRS. Trzeba przyjąć ustawę, która przywraca jej konstytucyjny status. To sędziowie powinni wybierać swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, a nie parlament. Trudno to zrobić bez ustawy. Liczę na to, że taką ustawę prezydent zaaprobuje, ponieważ ona służyć będzie ograniczeniu władzy parlamentu, władzy politycznej i będzie porządkowała naszą rzeczywistość.

Jeżeli chodzi o porządkowanie rzeczywistości, to co z Grzegorzem Braunem? Dlaczego wciąż pozostaje bezkarny?

Ma sześć postawionych zarzutów, w związku z uchylonym immunitetem. To są zarzuty, które dotyczą między innymi zakłócenia uroczystości religijnej w Sejmie, zarzuty związane z atakiem w czasie wykładu profesora Jana Grabowskiego i kilka innych, łącznie sześć. W tym przypadku akt oskarżenia będzie do końca tego miesiąca.

Czyli na razie nie ma żadnych aktów oskarżenia?

Zarzuty zostały postawione kilka tygodni temu, a akt oskarżenia będzie do końca miesiąca. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, czyli wydarzenia z Oleśnicy, to jesteśmy na etapie postępowania o uchylenie immunitetu. Mamy też trzeci wniosek o uchylenie immunitetu, który został skierowany w minionym tygodniu. To są wydarzenia dotyczące nie tyle zniszczenia, co zabrania flagi, ale także zniszczenia wystawy dotyczącej LGBT+ oraz wypowiedzi w czasie debaty prezydenckiej. Chodziło o znieważenie organizatorów akcji Żonkil. Obecnie szykowany jest kolejny, czwarty wniosek o uchylenie immunitetu. Nad tym pracują prokuratorzy krakowskiego IPN i rzecz dotyczy kłamstwa oświęcimskiego. Obywatele zdecydowali, żeby wybrać pana Grzegorza Brauna, jako swojego przedstawiciela i to oni zdecydowali o tym, żeby chronił go immunitet. W związku z tym, prokuratura ma pewną rafę do pokonania, jaką jest procedura jego uchylenia. Bez sforsowania tej rafy nie jest w stanie pójść dalej. Jak słyszę zachęty „zatrzymajcie go już teraz”, to widzę tych samych komentatorów, którzy naśmiewaliby się z prokuratury dzień później, gdyby sąd nakazał zwolnienie z aresztu pana posła, powołując się – przykładowo – na pismo od Roberty Metsoli, szefowej Parlamentu Europejskiego. Tyle to trwa, ponieważ takie są procedury.