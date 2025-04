Jak podano w komunikacie, śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z zakupem i użytkowaniem przez Prokuraturę Krajową w latach 2020-2023 oprogramowania Hermes, służącego do automatyzacji procesu gromadzenia informacji z otwartych źródeł (OSINT), i wyrządzenia w ten sposób Skarbowi Państwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

W skład zespołu weszło czterech prokuratorów. Na kierownika zespołu powołany został Zastępca Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie, prok. Damian Mirecki.

Dwa zawiadomienia NIK ws. systemu Hermes

Przypomnijmy, iż w marcu Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw dotyczących systemu Hermes. Wskazano, iż „chociaż system do analizy danych z otwartych źródeł kosztował ponad 15 mln zł, to jego zakupu dokonano bez żadnego przygotowania. Nie przeprowadzono analizy potrzeb, zakresu zastosowania tego systemu, czy konkretnych jego funkcjonalności”.

Izba wytknęła, że przy zakupie Hermesa w sposób nieuprawniony Prokuratura Krajowa wyłączyła zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, choć na rynku były tańsze oprogramowania o takich samych możliwościach. Jak podkreślono, było to działanie nie tylko nielegalne, ale również rażąco niegospodarne i nierzetelne. Kontrolerzy ustalili również, że system stosowano do wyszukiwania informacji o znanych politykach, samorządowcach, prokuratorach i osobach ze sfery biznesu.