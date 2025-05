NIK składa doniesienie na zastępcę prokuratora krajowego. W tle system Hermes

Na czym miało dokładnie polegać przestępstwo? Z dokumentu, do którego dotarł portal tvn24.pl wynika, iż według NIK Michał Ostrowski „wyłudził poświadczenie nieprawdy poprzez poinformowanie Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Prokuratury Krajowej, że faktura za usługę utrzymaniową systemu (....) Hermes podlega wyłączeniu z zakresu dokumentów możliwych do udostępnienia NIK ze względu na związek tego dokumentu z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym”. Izba oceniła, że nie było to zgodne z prawdą.



Dalej w doniesieniu wskazano, iż „w efekcie kontrolerom NIK przedłożono dowody księgowe z wyłączeniem przedmiotowego wydatku, co stanowiło udaremnienie wykonania czynności służbowej przez Najwyższą Izbę Kontroli".

Portal tvn24.pl podaje, że chodzi o kwotę 1 996 896 zł, która wynikała z faktury za usługę utrzymania systemu Hermes, wystawionej w 2022 roku przez firmę Cyber Technologies SARL, od której zakupiono wspomniane oprogramowanie.

Dwa zawiadomienia NIK do prokuratury w sprawie systemu Hermes

Przypomnijmy, iż w marcu Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw dotyczących systemu Hermes: wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i celowego nieujawnienia kontrolerom NIK dokumentu księgowego.



Swoje ustalenia w śledztwie związanym z zakupem i użytkowaniem przez Prokuraturę Krajową w latach 2020-2023 systemu Hermes, przekazała też Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Śledczy ujawnili m.in., że w okresie od listopada do grudnia 2023 roku oprogramowanie Hermes wykorzystane zostało w przedsięwzięciu określonym jako „Analiza na potrzeby stanowiska Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy protestów wyborczych w związku z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w dniu 15 października 2023 roku oraz protestami referendalnymi”, którego celem miało być m.in. stwierdzenie „czy na portalach społecznościowych zidentyfikowano wpisy sugerujące niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez członków komisji wyborczych w zakresie wydania kart referendalnych w dniu 15 października 2023 roku oraz czy w sieci zachęcano do wzięcia udziału w referendum lub bojkotu referendum”.