Prokurator Michał Ostrowski: Na razie muszę się podporządkować

Do decyzji Adama Bodnara odniósł się sam prok. Ostrowski. - Nie wyobrażam sobie, żeby to śledztwo nie było kontynuowane. (…) Jak zapoznam się z decyzją to złożę zażalenie, ale na razie muszę się podporządkować - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24.pl.

Przypomnijmy, iż w ubiegłą środę prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że złożył do zastępcy prokuratora generalnego zawiadomienie o „zorganizowanej grupie przestępczej”, która popełniła „zamach stanu”. Zarzuty dotyczą działań, których celem ma być rzekomo zmiana konstytucyjnego ustroju Polski. Święczkowski twierdzi, że od 13 grudnia 2023 roku do dnia złożenia zawiadomienia dochodzi do próby ograniczenia działalności Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Cel ten ma być realizowany przemocą, groźbą bezprawną.

Zamieszanie z dochodzeniem ws. „zamachu stanu"

W czwartek prokurator Michał Ostrowski poinformował, że wszczął dochodzenie w sprawie zamachu stanu, a nawet przesłuchał świadków: I prezes SN Małgorzatę Manowską oraz przewodniczą KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką, a także autora zawiadomienia ws. podejrzenia zamachu stanu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Tego samego dnia rzeczniczka PG Anna Adamiak powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami, że nie może być mowy o wszczęciu śledztwa, gdy korespondencja jaka wpłynęła z TK do Michała Ostrowskiego nie została zarejestrowana w systemie ewidencyjnym i sprawie nie została nadana sygnatura. Tego zaś wymagają wewnętrzne przepisy prokuratury, by można było rozpocząć postępowanie (śledztwo).

W poniedziałek wieczorem prok. Adamiak poinformowała, że dokumenty zostały złożone do sekretariatu prokuratora generalnego.