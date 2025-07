Zdaniem 9,9 proc. respondentów „zdecydowanie się utrzyma”. 29 proc. odpowiedziało, że „raczej się utrzyma”, a 31,1 proc. twierdzi, że „raczej się rozpadnie”. 12 proc. badanych uważa, że „zdecydowanie się rozpadnie”, a 18,1 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Wyniki wskazują, że 38,8 proc. wierzy w utrzymanie obecnej koalicji do końca kadencji Sejmu. Przeciwnego zdania jest 43,1 proc. osób.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Rozpadu obecnej koalicji rządzącej przed końcem kadencji spodziewa się ponad czterech na dziesięciu respondentów (31 proc. – zdecydowanie, 29 proc. – raczej). Takiej sytuacji nie przewiduje 39 proc. badanych (10 proc. – zdecydowanie, 29 proc. – raczej). Zdania na ten temat nie ma co piąta osoba (18 proc.). Koalicja nie przetrwa do końca kadencji zdaniem co drugiej osoby (48 proc.) między 35 a 49 rokiem życia i podobnego odsetka badanych (47 proc.) z wykształceniem średnim. Częściej niż pozostali w utrzymanie koalicji wątpią respondenci zarabiający nie więcej niż 3000 zł netto (48 proc.) i mieszkający w miastach o wielkości od 200 tys. do 499 tys. osób (53 proc.) – mówi Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.