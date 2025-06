Prof. Safjan o zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego: precyzuję stanowisko, bo zmieniły się okoliczności

W styczniu twierdził pan, że brak uchwały SN o ważności wyborów nie zamyka drogi do zaprzysiężenia prezydenta. Dwa dni temu powiedział pan, że w takiej sytuacji nie ma podstaw, aby nowy prezydent objął urząd. Skąd ta nagła zmiana stanowiska?

Nie zmieniam swojego stanowiska, ale je precyzuje i uzupełniam, ponieważ zmieniły się okoliczności. Chodzi przede wszystkim o wątpliwości, które pojawiają się co do możliwości zaprzysiężenia prezydenta. Są one podzielane przez wielu prawników. I podkreślam nie chodzi o wynik wyborów, ale o ogromną liczbę protestów wyborczych, już około 30 tys., które wymagają sprawdzenia poprawności liczenia głosów. A takie ponowne przelicznie głosów może mieć konsekwencje dla ostatecznego rezultatu wyborów. Decyzja w tej sprawie musi być zatem wydana przez organ, który nie będzie budził żadnych wątpliwości. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim dla nowo wybranego prezydenta, tak aby nikt nie kwestionował jego legitymacji. Istnieje bardzo prosta, legalna metoda, żeby pozbyć się wszelkich wątpliwości. To cofnięcie weta prezydenta i wejście w życie tzw. ustawy incydentalnej, która pozwoli rozpatrzyć protesty wyborcze przez legalny sąd albo skierowanie tych spraw przez I prezes SN do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Jest mało prawdopodobne, aby do tego doszło. Tymczasem część prawników wskazuje, że nawet bez orzeczenia Sądu Najwyższego o ważności wyborów nowy prezydent będzie mógł objąć urząd, ponieważ istnieje domniemanie ważności wyborów. Co pan na to?

To prawda, istnieje domniemanie ważności wyborów, ale w obecnej sytuacji są poważne wątpliwości dotyczące prawidłowości liczenia głosów, które należy wyjaśnić. Trzeba zatem uruchomić mechanizmy, które dla dobra państwa i społeczeństwa rozwieją te wątpliwości. Uważam bowiem, że trwanie w obecnym stanie może doprowadzić do podważania decyzji prezydenta w przyszłości, destabilizacji państwa i kwestionowania statusu prezydenta na arenie międzynarodowej.