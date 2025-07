Riabkow zaznaczył, że w Rosji udział rozliczeń w walucie krajowej z krajami BRICS przekroczył już 90 proc. Nie dodał, że jest to efekt agresji Putina na Ukrainę, po której nastąpiły odcięcie Rosji od importu monet i banknotów dolarowych i euro oraz zablokowanie rezerw walutowych Banku Rosji na Zachodzie.

BRICS Pay nie działa

Od agresji i coraz silniejszych sankcji, Kreml starał się wykorzystać BRICS do swoich celów – głównie do stworzenia sobie alternatywnych drzwi do międzynarodowej bankowości i finansów. Stąd parcie na przyjęcie do grupy takich sojuszników reżimu jak Iran czy ZEA oraz krajów ludnych i biednych jak Egipt i Etiopia, mających w Rosji duże długi. Jednak dążenie Moskwy do zastąpienia dolara pieniądzem BRICS, nie spotkało się z poparciem głównych krajów grupy – Chin, Indii, Brazylii i RPA.

Reuters przypomina, że „w lutym Brazylia odrzuciła plany forsowania wspólnej waluty podczas swojej tegorocznej prezydencji, ale grupa kontynuuje prace nad transgranicznym systemem płatności znanym jako BRICS Pay”. To także inicjatywa Kremla, który stracił dostęp do międzynarodowej bankowości, systemów kart płatniczych i SWIFT. BRICS Pay powstała w listopadzie 2023 r. Miała to być konkurencja dla SWIFT, umożliwiająca wymianę w narodowych walutach.

Do dziś pozostaje na papierze, bowiem rosyjskie firmy mają ogromne problemy z rozliczeniami w handlu zagranicznym. Współpracy odmówiły nie tylko zachodnie instytucje finansowe, ale też te z „krajów przyjaznych” – banki chińskie, indyjskie, tureckie, ZEA, kazachskie, uzbeckie – główne kanały zaopatrzenia Rosji w towary sankcyjne.

Donaldowi Trumpowi nie podoba się sam fakt, że przywódcy krajów BRICS na szczycie grupy w Brazylii wyrazili pośrednią krytykę amerykańskiej polityki wojskowej i handlowej. Na razie Trump wziął na celownik Brazylię, ogłaszając wprowadzenie od sierpnia 50-procentowego cła na import z tego kraju i wszczynając odrębne dochodzenie w sprawie „nieuczciwych” według Waszyngtonu praktyk handlowych Brazylii.