Jarosław Dąbrowski: Polska potrzebuje inwestycyjnej ofensywy

Foto: Eurostat

Innowacyjne przedsięwzięcia potrzebują silnych ekosystemów finansujących projekty technologiczne na poszczególnych etapach rozwoju. W Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej liczba funduszy Venture Capital, Private Equity oraz infrastrukturalnych jest niewystarczająca: w latach 2019–2024 w Polsce powstało 35 takich funduszy, podczas gdy w Szwecji – 112, we Francji – 691, a w Wielkiej Brytanii aż 1 336. To pokazuje, jak daleko jeszcze jesteśmy od stworzenia pełnowartościowego ekosystemu inwestycyjnego, zdolnego do zasilania innowacji i budowy championów technologicznych.

Cyfryzacja i kompetencje – inwestycje w przyszłość

Cyfryzacja to dziś nie tylko narzędzie optymalizacji, ale strategiczny filar rozwoju gospodarczego. Firmy, które inwestują w automatyzację procesów, sztuczną inteligencję, analitykę danych czy rozwój platform e-commerce, szybciej zwiększają produktywność i są zdolne do ekspansji na rynkach zagranicznych. W sektorze przemysłowym obserwujemy rosnącą popularność rozwiązań typu Przemysł 4.0 – cyfrowych bliźniaków, internetu rzeczy (IoT), robotyzacji czy predykcyjnego utrzymania ruchu. W usługach z kolei kluczowe stają się chmura obliczeniowa, cyfrowe kanały obsługi klienta i zaawansowane systemy ERP.

Także sektor publiczny może i powinien nadawać tempo tej transformacji – poprzez inwestycje w e-administrację, e-zdrowie, cyfrowe usługi lokalne i nowoczesne platformy edukacyjne. Przykłady z Europy Północnej czy krajów bałtyckich pokazują, że powszechny dostęp do usług cyfrowych poprawia jakość życia obywateli, obniża koszty działania państwa i zwiększa zaufanie do instytucji. W Polsce wciąż mamy duży potencjał do zagospodarowania – choćby w zakresie zintegrowanych systemów zdrowotnych czy cyfryzacji sądownictwa.

Warunkiem powodzenia transformacji cyfrowej są jednak inwestycje w ludzi. Rozwój kompetencji cyfrowych, kształcenie ustawiczne i dostęp do elastycznych form nauki – to elementy, bez których nawet najlepiej zaprojektowane strategie cyfryzacji nie przyniosą efektów. To szczególnie ważne w kontekście transformacji tych regionów Polski, które przechodzą od przemysłu ciężkiego do nowoczesnych usług i produkcji niskoemisyjnej.

Ekosystem innowacji

Transformacja cyfrowa i technologiczna wymaga zaplecza kapitałowego – kluczową rolę mają tu do odegrania fundusze Venture Capital, Growth i Private Equity. To one finansują rozwój firm na poszczególnych etapach: od innowacyjnych startupów, przez skalujące się spółki technologiczne, aż po dojrzałe przedsiębiorstwa szukające kapitału na ekspansję zagraniczną czy akwizycje. W Polsce ekosystem ten wciąż pozostaje nie dość rozwinięty w porównaniu do Europy Zachodniej. Wzmocnienie tego segmentu wymaga nie tylko większej dostępności kapitału, ale też budowy zespołów zarządzających funduszami oraz poprawy warunków wyjścia z inwestycji. To właśnie fundusze inwestycyjne mogą stać się katalizatorem rozwoju firm o wysokim potencjale innowacyjnym, które będą motorami nowoczesnej gospodarki.