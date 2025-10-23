Aktualizacja: 23.10.2025 21:27 Publikacja: 23.10.2025 20:55
Paweł Bojarski, wiceprezes zarządu ING Lease (Polska)
Zrównoważony rozwój jest dużym wyzwaniem w wielu branżach, np. transportowej, która zarządza flotami pojazdów. Unia Europejska planuje wprowadzić zakaz produkcji samochodów spalinowych od 2035 r., a to oznacza przechodzenie na pojazdy elektryczne oraz inwestycje w zrównoważoną mobilność.
Ponadto coraz wyższe ceny prądu i nowe przepisy klimatyczne sprawiają, że firmy coraz częściej myślą o inwestowaniu w odnawialne źródła energii. Fotowoltaika to jeden z najtańszych i najskuteczniejszych sposobów na obniżenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności. W świetle takich regulacji, jak Fit for 55 czy Agenda 2030, korzystanie z energii słonecznej może być nie tylko dobre dla środowiska, ale też opłacalne finansowo.
W 2024 r. branża leasingowa w Polsce udzieliła finansowania na łączną kwotę 110,5 mld zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. w porównaniu z 2023 r. Głównymi motorami wzrostu były pojazdy lekkie, a znaczący udział w finansowaniu miały również maszyny i urządzenia.
Te zmiany wymagają reakcji ze strony firm, często wymagającej zaangażowania sporych środków finansowych w nowoczesne floty czy źródła energii. Inwestycje te dla wielu firm są często poza zasięgiem. Dlatego leasing staje się dobrym rozwiązaniem. Daje on przedsiębiorstwom dostęp do nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii, pozwalając inwestować w nie bez konieczności angażowania dużych środków własnych. Dzięki temu firmy mogą szybciej wdrażać innowacyjne rozwiązania.
Co więcej, finansowanie aktywów w ramach leasingu wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów regulacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to, że leasing przestaje być jedynie narzędziem finansowym, a staje się strategicznym elementem wspierającym transformację firm w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 70 proc. leasingowanych aktywów stanowią pojazdy (samochody osobowe i ciężarowe łącznie), znaczenie branży leasingowej dla transformacji staje się coraz większe.
W Polsce sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie dynamicznie. Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), w pierwszych trzech kwartałach 2025r. sprzedano ich dwa razy więcej niż rok wcześniej.
Mimo to udział elektryków w rynku nowych aut wynosi zaledwie 8 proc., co pokazuje, że wciąż mamy sporo do nadrobienia względem krajów Europy Zachodniej.
Co ciekawe, aż 82 proc. samochodów elektrycznych w Polsce kupują firmy. To pokazuje, że przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z elektromobilności, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe.
W Polsce sprzedaż aut elektrycznych wspiera program dopłat „NaszEauto”, który umożliwia uzyskanie nawet 40 tys. zł wsparcia i pozwala na finansowanie przez leasing, trzeba tylko spełnić określone warunki. Pojazd musi być fabrycznie nowy, z przebiegiem nie większym niż 6000 km, jego cena netto nie może przekroczyć 225 000 zł, a umowa leasingu musi trwać co najmniej dwa lata. Program będzie trwał do połowy 2026 r., ale eksperci przewidują, że popyt na elektryki w Europie nie spadnie, bowiem od 2027 r. Unia Europejska zaostrza normy emisji spalin.
– W ING Lease większość formalności załatwiamy online, dzięki czemu do minimum ograniczamy konieczność osobistych spotkań. To mniej samochodów na drogach
i mniejsze emisje spalin. Dzięki takim rozwiązaniom nasi klienci mogą w pełni korzystać z oferty leasingu, bez zbędnego przemieszczania się. Wszystkie umowy i podpisy są w pełni bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami – mówi Paweł Bojarski, wiceprezes zarządu ING Lease (Polska) sp. z o.o.
Podpisanie umowy online jest szybkie i wygodne. Klient otrzymuje dokumenty elektronicznie, może je przejrzeć i podpisać w dowolnym miejscu, bez konieczności spotkania z doradcą. To również oszczędza czas – nie trzeba umawiać wizyt, czekać w biurze ani drukować dokumentów.
W praktyce oznacza to, że można szybko rozpocząć leasing auta, nie wychodząc z biura ani domu, a przy okazji ograniczyć zużycie papieru i paliwa. To proste i wygodne.
– W ING Lease (Polska) oferujemy różnorodne rozwiązania leasingowe, w tym także finansowanie instalacji fotowoltaicznych, a także wsparcie dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii – dodaje Paweł Bojarski.
Dla tych, którzy planują inwestycję w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii albo pompę ciepła, ING Lease (Polska) oferuje finansowanie między innymi w programie ING Lease Now. Z korzystnych warunków mogą teraz skorzystać klienci Energi Obrotu. To jeden z czterech największych sprzedawców energii w Polsce, posiadającej ponad 3,3 mln odbiorców oraz część Grupy Energa z Grupy Kapitałowej Orlen.
– Dziś inwestycje w odnawialne źródła energii wymagają nie tylko dostępu do nowoczesnych technologii, ale także elastycznych i przejrzystych form finansowania. Dzięki takim rozwiązaniom jak ING Lease Now firmy mogą w prosty sposób wdrażać nowe rozwiązania techniczne, jednocześnie realizując swoje cele związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym. Współpraca z wiarygodnymi partnerami, takimi jak Energa Obrót, zapewnia bezpieczeństwo, długotrwałą obsługę oraz komfort planowania inwestycji, co w efekcie wspiera transformację energetyczną i rozwój zrównoważonego biznesu – podkreśla Paweł Bojarski, wiceprezes zarządu ING Lease (Polska).
ING Lease (Polska) aktywnie wspiera transformację energetyczną i rozwój zrównoważonego biznesu. Leasing to skuteczne narzędzie wdrażania rozwiązań w obszarze ESG. Zarówno elektromobilność, jak i odnawialna energia to kierunki, które będą zyskiwać na znaczeniu w najbliższych latach. Pozwala firmom wdrażać te rozwiązania szybciej, taniej i bezpieczniej. To nie tylko inwestycja w nowoczesność, ale także realna odpowiedź na wyzwania klimatyczne i ekonomiczne.
Społeczeństwo przechodzi na gospodarkę niskoemisyjną. Robią to nasi klienci, robimy to również w ING. Finansujemy wiele zrównoważonych działań, ale wciąż więcej tych, które takie nie są. Sprawdź, jak sobie radzimy – wejdź na esg.ing.pl
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ FIRMĘ ING LEASE (POLSKA)
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Zrównoważony rozwój jest dużym wyzwaniem w wielu branżach, np. transportowej, która zarządza flotami pojazdów. Unia Europejska planuje wprowadzić zakaz produkcji samochodów spalinowych od 2035 r., a to oznacza przechodzenie na pojazdy elektryczne oraz inwestycje w zrównoważoną mobilność.
Choć Polacy produkują coraz więcej śmieci, to jest szansa, że coraz więcej z nich trafi do ponownego użycia. To...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że coraz więcej firm szuka sposobów na ograniczenie zapotrzebowan...
Ruszyło się na rynku biometanu. Polska Spółka Gazownictwa przyłączyła do sieci dystrybucyjnej pierwszą biometano...
Każda branża mierzy się dzisiaj z wyzwaniami klimatycznymi i związaną z tym rosnącą presją środowiskową. Dla duż...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, gdzie rosnące wymagania podatkowe i administracyjne...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas