Zrównoważony rozwój jest dużym wyzwaniem w wielu branżach, np. transportowej, która zarządza flotami pojazdów. Unia Europejska planuje wprowadzić zakaz produkcji samochodów spalinowych od 2035 r., a to oznacza przechodzenie na pojazdy elektryczne oraz inwestycje w zrównoważoną mobilność.

Ponadto coraz wyższe ceny prądu i nowe przepisy klimatyczne sprawiają, że firmy coraz częściej myślą o inwestowaniu w odnawialne źródła energii. Fotowoltaika to jeden z najtańszych i najskuteczniejszych sposobów na obniżenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności. W świetle takich regulacji, jak Fit for 55 czy Agenda 2030, korzystanie z energii słonecznej może być nie tylko dobre dla środowiska, ale też opłacalne finansowo.

W 2024 r. branża leasingowa w Polsce udzieliła finansowania na łączną kwotę 110,5 mld zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. w porównaniu z 2023 r. Głównymi motorami wzrostu były pojazdy lekkie, a znaczący udział w finansowaniu miały również maszyny i urządzenia.

Leasing jako narzędzie ESG

Te zmiany wymagają reakcji ze strony firm, często wymagającej zaangażowania sporych środków finansowych w nowoczesne floty czy źródła energii. Inwestycje te dla wielu firm są często poza zasięgiem. Dlatego leasing staje się dobrym rozwiązaniem. Daje on przedsiębiorstwom dostęp do nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii, pozwalając inwestować w nie bez konieczności angażowania dużych środków własnych. Dzięki temu firmy mogą szybciej wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Co więcej, finansowanie aktywów w ramach leasingu wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu wymogów regulacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to, że leasing przestaje być jedynie narzędziem finansowym, a staje się strategicznym elementem wspierającym transformację firm w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Elektromobilność na drogach, czyli nowoczesna flota dzięki leasingowi

Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 70 proc. leasingowanych aktywów stanowią pojazdy (samochody osobowe i ciężarowe łącznie), znaczenie branży leasingowej dla transformacji staje się coraz większe.

W Polsce sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie dynamicznie. Według raportu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), w pierwszych trzech kwartałach 2025r. sprzedano ich dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Mimo to udział elektryków w rynku nowych aut wynosi zaledwie 8 proc., co pokazuje, że wciąż mamy sporo do nadrobienia względem krajów Europy Zachodniej.

Co ciekawe, aż 82 proc. samochodów elektrycznych w Polsce kupują firmy. To pokazuje, że przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z elektromobilności, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe.

W Polsce sprzedaż aut elektrycznych wspiera program dopłat „NaszEauto”, który umożliwia uzyskanie nawet 40 tys. zł wsparcia i pozwala na finansowanie przez leasing, trzeba tylko spełnić określone warunki. Pojazd musi być fabrycznie nowy, z przebiegiem nie większym niż 6000 km, jego cena netto nie może przekroczyć 225 000 zł, a umowa leasingu musi trwać co najmniej dwa lata. Program będzie trwał do połowy 2026 r., ale eksperci przewidują, że popyt na elektryki w Europie nie spadnie, bowiem od 2027 r. Unia Europejska zaostrza normy emisji spalin.

Nowoczesny leasing

– W ING Lease większość formalności załatwiamy online, dzięki czemu do minimum ograniczamy konieczność osobistych spotkań. To mniej samochodów na drogach

i mniejsze emisje spalin. Dzięki takim rozwiązaniom nasi klienci mogą w pełni korzystać z oferty leasingu, bez zbędnego przemieszczania się. Wszystkie umowy i podpisy są w pełni bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami – mówi Paweł Bojarski, wiceprezes zarządu ING Lease (Polska) sp. z o.o.

Podpisanie umowy online jest szybkie i wygodne. Klient otrzymuje dokumenty elektronicznie, może je przejrzeć i podpisać w dowolnym miejscu, bez konieczności spotkania z doradcą. To również oszczędza czas – nie trzeba umawiać wizyt, czekać w biurze ani drukować dokumentów.

W praktyce oznacza to, że można szybko rozpocząć leasing auta, nie wychodząc z biura ani domu, a przy okazji ograniczyć zużycie papieru i paliwa. To proste i wygodne.

Czysta energia finansowana leasingiem

– W ING Lease (Polska) oferujemy różnorodne rozwiązania leasingowe, w tym także finansowanie instalacji fotowoltaicznych, a także wsparcie dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii – dodaje Paweł Bojarski.

Dla tych, którzy planują inwestycję w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii albo pompę ciepła, ING Lease (Polska) oferuje finansowanie między innymi w programie ING Lease Now. Z korzystnych warunków mogą teraz skorzystać klienci Energi Obrotu. To jeden z czterech największych sprzedawców energii w Polsce, posiadającej ponad 3,3 mln odbiorców oraz część Grupy Energa z Grupy Kapitałowej Orlen.

– Dziś inwestycje w odnawialne źródła energii wymagają nie tylko dostępu do nowoczesnych technologii, ale także elastycznych i przejrzystych form finansowania. Dzięki takim rozwiązaniom jak ING Lease Now firmy mogą w prosty sposób wdrażać nowe rozwiązania techniczne, jednocześnie realizując swoje cele związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym. Współpraca z wiarygodnymi partnerami, takimi jak Energa Obrót, zapewnia bezpieczeństwo, długotrwałą obsługę oraz komfort planowania inwestycji, co w efekcie wspiera transformację energetyczną i rozwój zrównoważonego biznesu – podkreśla Paweł Bojarski, wiceprezes zarządu ING Lease (Polska).

Inwestuj w nowoczesność i zrównoważony rozwój – leasing ułatwia każdy krok

ING Lease (Polska) aktywnie wspiera transformację energetyczną i rozwój zrównoważonego biznesu. Leasing to skuteczne narzędzie wdrażania rozwiązań w obszarze ESG. Zarówno elektromobilność, jak i odnawialna energia to kierunki, które będą zyskiwać na znaczeniu w najbliższych latach. Pozwala firmom wdrażać te rozwiązania szybciej, taniej i bezpieczniej. To nie tylko inwestycja w nowoczesność, ale także realna odpowiedź na wyzwania klimatyczne i ekonomiczne.

