Norbert Bomber Head of Partnerships PayTel S.A. W branży pracuje od 2009 roku, specjalizując się w modelach wygodnych i szybkich płatności online platform integratorskich oraz marketplace. Duże doświadczenie w segmencie e-commerce i współpracy z partnerami biznesowymi pozwala mu na szerokie wykorzystanie rozwiązań szytych na miarę, budowanych na podstawie indywidualnych zapotrzebowań projektów danej branży. Prywatnie pasjonat podróży, fotografii oraz muzyki.
Materiał powstał we współpracy z firmą PAYTEL S.A.
Współczesny klient poszukuje nie tylko atrakcyjnych produktów, ale przede wszystkim wygody, szybkości i bezpieczeństwa na każdym etapie zakupów online, w tym w procesie płatności. Coraz większą rolę odgrywa tu personalizacja. Dzięki sztucznej inteligencji możliwa jest analiza ogromnych zbiorów danych o zachowaniach i preferencjach zakupowych, co pozwala oferować spersonalizowane rekomendacje produktów, dynamicznie dostosowywać ceny czy tworzyć unikalne ścieżki zakupowe.
Jednym z najbardziej dynamicznych trendów jest quick commerce (q-commerce), oparty na błyskawicznym dostarczaniu produktów – często w ciągu godziny od zamówienia. Taki model wymaga równie szybkich i bezproblemowych procesów płatniczych. W tym kontekście nieodzowne stają się płatności mobilne, Blik czy jednorazowe linki płatnicze. Dodatkowo narzędzia oparte na AI mogą samodzielnie wyszukiwać produkty, prezentować ceny i pełnić funkcję checkoutu płatniczego, znacząco upraszczając cały proces. To przykład tzw. embedded finance, czyli osadzania usług finansowych w aplikacjach i serwisach niezwiązanych wprost z płatnościami. Dzięki temu zakupy mogą być finalizowane niemal „niewidocznie”, co wpisuje się w potrzeby rynku, gdzie kluczowa jest szybkość i wygoda transakcji.
W odpowiedzi na te trendy Grupa SIBS dostarcza zaawansowane rozwiązania dla e-commerce, które oprócz Blika obejmują zarówno płatności cykliczne w modelu subskrypcyjnym, jak i bezpieczną tokenizację kart. Dzięki temu sprzedawcy mogą zaoferować klientom wygodne i bezpieczne zakupy, jednocześnie budując stabilne źródło przychodów.
Sklepy internetowe dbają o lokalnych klientów, ale sprzedają towary i usługi również zagranicznym odbiorcom. W dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Dlatego narzędzie Grupy SIBS zawiera popularne metody płatności z różnych krajów. Są to metody, które cieszą się popularnością i zaufaniem wśród lokalnych użytkowników, co zwiększa komfort zakupów i zachęca do ponownego wyboru konkretnego sklepu. W rezultacie zwiększa się konwersja sprzedaży oraz satysfakcja użytkowników, co pozytywnie wpływa na rozwój biznesu.
W ostatnich latach ogromną popularność w e-commerce zyskuje model subskrypcyjny. Regularne dostawy produktów – od artykułów higienicznych po kawę czy karmę dla zwierząt – gwarantują sklepom stały przychód i budują lojalność klientów. Kluczowe stają się rozwiązania płatnicze, które umożliwiają łatwe zarządzanie subskrypcjami, automatyczne pobieranie opłat oraz elastyczne opcje modyfikacji.
Równolegle rośnie znaczenie regulacji i zaufania konsumentów. Priorytetem jest również bezpieczeństwo transakcji online. Technologie takie jak tokenizacja znacząco ograniczają ryzyko wycieku danych i nadużyć, a jednocześnie wspierają wygodne płatności. Równocześnie coraz bardziej powszechna staje się weryfikacja biometryczna – od skanowania twarzy i odcisków palców po systemy analizujące styl pisania.
Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, analizując wzorce zachowań i identyfikując anomalie w czasie rzeczywistym. AI, pełniąc rolę „dyrygenta” ekosystemu płatniczego, może stać się narzędziem łączącym lokalnych dostawców i wyznaczającym globalne standardy transakcji online.
Przykładem takiego zaawansowanego rozwiązania jest system Paywatch z Grupy SIBS, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i modele uczenia maszynowego trenowane na danych z milionów transakcji do wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym oraz monitorowania aktywności we wszystkich kanałach płatniczych.
Grupa SIBS jest jednym z głównych operatorów procesorów płatności w Europie, przetwarzającym rocznie ponad 7 mld transakcji dla ponad 300 mln użytkowników.
Oferuje szereg korzyści, które wspierają rozwój i bezpieczeństwo biznesu: bezpieczeństwo transakcji, szybkie przetwarzanie płatności oraz różnorodność metod płatności, co przekłada się na większą satysfakcję klientów i ich lojalność. Nawiązanie współpracy z renomowanym dostawcą płatności jest strategicznym krokiem dla każdej firmy, która chce oferować nowoczesne, bezpieczne i wygodne usługi finansowe, jednocześnie zwiększając swoją konkurencyjność i zyski. ©℗—r.bi.
